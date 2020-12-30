Akıncı konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler: Akıncı ne zaman başlıyor?

Akıncı dizisi izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Veli Çelik'in, proje tasarımını Hakan Kandal'ın üstlendiği dizinin konusu ve oyuncuları kadar çekildiği yerlerde merak uyandırıyor. Başrollerinde Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler gibi ünlü oyuncuların yer aldığı yapımla ilgili olarak yayınlanan yeni tanıtım fragmanları dizinin aksiyonu yüksek sahneleri olacağıyla ilgili ipuçları verdi. Peki Akıncı konusu ne, oyuncuları kimler? Akıncı dizisi nerede çekiliyor?

AKINCI KONUSU NE, OYUNCULARI KİMLER?

ATV'nin reyting rekorları kıracak yeni dizilerinden Akıncı için geri sayım başladı. Köklerini Osmanlı tarihinden alan modern bir kahramanın mücadelesini anlatan Akıncı konusu ve oyuncuları ile ilgili tüm merak edilenleri haberimizde derledik. Detaylar şöyle;