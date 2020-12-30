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konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler: Akıncı ne zaman başlıyor?

’nin yeni dizisi konusu ve oyuncuları sosyal medyada epey ilgi görüyor. Ocak ayında yayınlanacak olan yapımda şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesini izleyeceğiz. 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar isimli dizide bir araya gelen Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi ise aradan geçen yılların ardından bir kez daha aynı sette yer alacak. Bol heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken ne, oyuncuları kimler? ?

Giriş Tarihi: 30.12.2020 09:54 Son Güncelleme: 30.12.2020 09:54 ABONE OL
Akıncı konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler: Akıncı ne zaman başlıyor?

Akıncı dizisi izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Veli Çelik'in, proje tasarımını Hakan Kandal'ın üstlendiği dizinin konusu ve oyuncuları kadar çekildiği yerlerde merak uyandırıyor. Başrollerinde Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler gibi ünlü oyuncuların yer aldığı yapımla ilgili olarak yayınlanan yeni tanıtım fragmanları dizinin aksiyonu yüksek sahneleri olacağıyla ilgili ipuçları verdi. Peki Akıncı konusu ne, oyuncuları kimler? Akıncı dizisi nerede çekiliyor?

AKINCI KONUSU NE, OYUNCULARI KİMLER?

ATV'nin reyting rekorları kıracak yeni dizilerinden Akıncı için geri sayım başladı. Köklerini Osmanlı tarihinden alan modern bir kahramanın mücadelesini anlatan Akıncı konusu ve oyuncuları ile ilgili tüm merak edilenleri haberimizde derledik. Detaylar şöyle;

ATV'NİN YENİ DİZİSİ AKINCI KONUSU NE?

Akıncı dizisi şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesidir. Bol aksiyon sahnelerinin yanında hayatın içinden birçok konu da işleniyor. Yönetmenliğini Veli Çelik'in, proje tasarımını Hakan Kandal'ın üstlendiği dizide hayatın içinden birçok konunun da işlenirken Türk televizyonlarına farklı bir soluk getirilmesi hedefleniyor.

Atv'de izleyici ile buluşacak olan 'Akıncı' dizisinin yayın tarihi belli oldu | Video

AKINCI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul Kuzguncuk başta olmak üzere tarihi semtlerde çekimler gerçekleşmektedir. Ayrıca dizi film çekimlerinde kullanılan platolarda da birçok sahnesi yer alıyor.

AKINCI OYUNCULARI KİMLER?

Şükrü Özyıldız,

Büşra Develi,

Yıldıray Şahinler,

Tolga Tekin,

Erkan Bektaş,

Sermet Yeşil,

Didem İnselel,

Serhan Onat,

Atakan Hoşgören,

Ayça Erturan,

Müge Boz,

Berrin Arısoy,

Berrak Kuş,

Yılmaz Bayraktar,

Ercü Turan,

Deren Talu

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Akıncı konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler: Akıncı ne zaman başlıyor?
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