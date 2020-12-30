Aslıhan Güner son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konukları arasında yer alan Güner'in performansı dikkat çekiyor. Gerek oyunculuk gerekse güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu kendisi gibi oyuncu olan Mert Kılıç evlidir. Peki Aslıhan Güner kimdir? Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu Aslıhan Güner kaç yaşında, nereli?
Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu olarak gündeme gelen Aslıhan Güner 17 Aralık 1987'de dünyaya gelmiştir. Aslıhan Güner, çocukluk yıllarından itibaren hayalini kurduğu oyunculuğa Barış Manço Kültür Merkezi'nde gördüğü eğitimle adım atmıştır.
17 Aralık 1987'de dünyaya gelen Aslıhan Güner, çocukluk yıllarından itibaren hayalini kurduğu oyunculuğa Barış Manço Kültür Merkezi'nde gördüğü eğitimle adım atmıştır.
Aslıhan Güner'in henüz 16 yaşındayken The İmam filmi ile başlayan ekran macerası, Selena, Çemberimde Gül Oya, Kuzey Rüzgarı, Asi, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Her Şey Yolunda Merkez, Kızıl Elma, Kehribar ve Diriliş: Ertuğrul ile devam etti. Güner, The İmam, Sümela'nın Şifresi, Moskova'nın Şifresi: Temel, Ver Kaç ve Akıllara Seza adlı sinema filmleriyle beyazperde de başarısını ortaya koydu.Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'da da çok geniş bir kitlesi bulunan ünlü oyuncu, şu sıralar Ordu'da çekilen ve Show TV ekranlarında yayınlanan 'Kuzey Yıldızı' dizisinde başrolde yer almaktadır.
Sırlar Dünyası - (2002)
Büyük Buluşma - (2004)
En İyi Arkadaşım - (2004)
The İmam - Zehra(2005)
Selena - Demeter (2006)
Esir Kalpler - (2006)
Eksi 18 - (2006)
Sevda Çiçeği - (2006)
Çemberimde Gül Oya - Dilek (2006)
Yuvamı Yıkamazsın - Pelin (2007)
Zeliha'nın Gözleri - Selma (Konuk Oyuncu) (2007)
Asi - Gonca Kozcuoğlu (2007)
Şefkat Tepe - Leyla (2010) - Yasemin (2013)
Sümela'nın Şifresi: Temel - Zuhal (2011)
Bir Zamanlar Osmanlı - Esma (2012)
Geceler Yarim Oldu - Gülcan
Moskova'nın Şifresi: Temel - Zuhal (2012)
Herşey Yolunda Merkez - Yasemin (2013)
Kızılelma - Azra (2014)