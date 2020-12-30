Benim Adım Melek 46.bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak?

TRT 1 ekranlarına Çarşamba akşamları gelen Benim Adım Melek 46.bölüm fragmanı yayınlandı. Benim Adım Melek yeni bölümde; Ömer, Zümrüt'ün sakladığı kayıp olan defterin peşine düşer. Melek, Defne'yi sakinleştirmeye çalışsa da Defne yerinde duramaz haldedir. Yüzüğün atılma sebebi olarak gördüğü Gülşad'la karşılaşan Defne ona hesap sorar. İşte Benim Adım Melek yeni bölüm fragman ve detayları!

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Karadağlar ve Defne, Zümrüt'ün yüzüğü getirmesi üzerine büyük şaşkınlık yaşarlar…

Kadriye Hatice'nin haklı çıktığını söylemektedir. Kerem ve Emre, görüntüleri isteyen hoca karşısında ne yapacaktır?

Ömer, Zümrüt'ün sakladığı kayıp olan defterin peşine düşer. Melek, Defne'yi sakinleştirmeye çalışsa da Defne yerinde duramaz haldedir. Yüzüğün atılma sebebi olarak gördüğü Gülşad'la karşılaşan Defne ona hesap sorar.

Kenan ve Alpay'ın arası iyice gerilmeye başlamıştır. Kenan, Alpay'ın yaptıkları karşısında nasıl bir karar alır? Nefise aldığı hangi haber karşısında yıkılır?

Kerem, Sami'den kurtulduğunu düşünürken, Sami son bir hamle yapar. Bu hamle karşısında Kerem kendisini hiç ummadığı bir durumun içinde bulur.

Defne, Ömer'le ilişkilerini yeniden kurduğunu düşünürken hiç beklenmediği bir durumla karşı karşıya kalır.

Seyit Ali Antep'e döndüğünde Cumali'ye emanet ettiği, darmadağınık olan durumlar karşısında ne yapacaktır?

Benim Adım Melek 46.Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video