ATV ile EDHO son bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. son bölümde sular durulmuyor!

Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ile atv ekranlarında yayınlandı. Her Salı izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin bu bölümünde de aksiyon ve heyecan oldukça yüksek oldu. Yeni bölümde Çakırbeyli ve Façalı ailelerinin içindeki asıl hain ortaya çıkıyor. İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozuyor. Haberimizin devamından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. Yeni bölüm tek parça tamamı izle seçeneğine ulaşabilirsiniz…
atv ekranlarında şuanda canlı yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ile izleyicileri ekranları başına kilitliyor.
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EDHO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister. Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder. Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.
HIZIR'IN TİPİ MÜCADELESİ
Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar.
FAÇALI CEPHESİNDE DE İŞLER KARIŞIK
Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.