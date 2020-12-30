Cici Babam filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Cici Babam filmi nerede çekildi?

Yönetmenliğini Meltem Bozoflu'nun üstlendiği Cici Babam filmi için geri sayım başladı. Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan filmin konusu ve oyuncuları kadar çekildiği yerlerde merak konusu oldu. Yönetmenliğini Meltem Bozoflu'nun yaptığı Cici Babam filminin oyuncu kadrosunda, Onur Buldu, Mahir İpek, Onur Atilla gibi ünlü oyuncular yer alıyor. İşte Cici Babam filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler ile ilgili tüm detaylar
Üç yetişkin kardeş babalarının ölümünün ardından annelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Babalarının yerini doldurmak istemeyen kardeşlerin düzeni, yeni bir cici babanın ortaya çıkışıyla sarsılır. Babalarının ölümünden sonra annelerinin yeni biriyle olmasını hazmetmekte zorlanan kardeşler, kendini kabul ettirmek için uğraşan cici baba ile annelerinin arasını açmak için sinsi planlara girişir. Farklı bir dünyanın insanı gibi olan cici baba ile inatçı kardeşler bir orta noktada buluşabilecek midir?
Filmin çekimleri, büyük bölümü Köyceğiz'de olmak üzere Muğla'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildi.
Onur Buldu – Hacı
Derya Karadaş – Ayşe
Mahir İpek – Tanju
Yasemin Conka – Melos
Onur Atilla – Mahmut
Meltem Yılmazkaya – Fatos
Burak Topaloğlu – Abdülkadir