Cici Babam filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Cici Babam filmi nerede çekildi?

Yönetmenliğini Meltem Bozoflu'nun üstlendiği Cici Babam filmi için geri sayım başladı. Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan filmin konusu ve oyuncuları kadar çekildiği yerlerde merak konusu oldu. Yönetmenliğini Meltem Bozoflu'nun yaptığı Cici Babam filminin oyuncu kadrosunda, Onur Buldu, Mahir İpek, Onur Atilla gibi ünlü oyuncular yer alıyor. İşte Cici Babam filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler ile ilgili tüm detaylar

CİCİ BABAM KONUSUN NE?

Üç yetişkin kardeş babalarının ölümünün ardından annelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Babalarının yerini doldurmak istemeyen kardeşlerin düzeni, yeni bir cici babanın ortaya çıkışıyla sarsılır. Babalarının ölümünden sonra annelerinin yeni biriyle olmasını hazmetmekte zorlanan kardeşler, kendini kabul ettirmek için uğraşan cici baba ile annelerinin arasını açmak için sinsi planlara girişir. Farklı bir dünyanın insanı gibi olan cici baba ile inatçı kardeşler bir orta noktada buluşabilecek midir?

CİCİ BABAM NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri, büyük bölümü Köyceğiz'de olmak üzere Muğla'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildi.

CİCİ BABAM OYUNCULARI KİMLER?

Onur Buldu – Hacı

Derya Karadaş – Ayşe

Mahir İpek – Tanju

Yasemin Conka – Melos

Onur Atilla – Mahmut

Meltem Yılmazkaya – Fatos

Burak Topaloğlu – Abdülkadir