Şarkılarıyla tüm Türkiye'nin zihinlerine kazınan Cengiz Kurtoğlu, yılbaşı özel programında Çok Güzel Hareketler'e konuk oluyor. BKM Mutfak imzalı programda birbirinden ünlü isimler yılbaşı gecesi izleyenleri ekranlara kilitliyor. Peki, Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel konuğu Cengiz Kurtoğlu kimdir? Cengiz Kurtoğlu kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında merak edilenler…
CENGİZ KURTOĞLU KİMDİR?
5 Mayıs 1959 tarihinde Arhavi, Artvin'de doğan 61 yaşındaki Türk müzisyen çaldığı sayısız müzik aletiyle de büyük beğeni topluyor. Taverna müziği ve arabesk tarzının sembol ismi aşk acısı gibi bireysel konularını işlediği şarkılarla adından yıllar sonra dahi söz ettiriyor…
CENGİZ KURTOĞLU HAYATI
Cengiz Kurtoğlu, 5 Mayıs 1959 tarihinde Arhavi, Artvin'de doğdu. 61 yaşındaki Türk müzisyen, piyanist ve şarkıcı Cengiz Kurtoğlu'nun Taverna müziği ve arabesk tarzında albümleri de vardır. Şarkılarında aşk acısı gibi bireysel konuları işler. Yorgun Yıllarım buna örnektir.
Laz asıllı olan Cengiz Kurtoğlu, öğrenim hayatını Artvin`de tamamladı. Memleketinde bulunan çay fabrikasında memur olarak çalışmaya başlayan Kurtoğlu, daha sonra Arhavi`de "Ciha Dağı Efsanesi" isimli bir orkestra kurarak müziğe giriş yaptı.
20 yaşında yani 1979 yılında askerlik yapmak için Ankara`ya gitti, ilk çocuğu Orçun o sırada dünyaya geldi. Dönüşte bir süre Artvin'de kalan Kurtoğlu, 1982`de İstanbul`a gelerek ilk kaydını dönemin ünlü plakçılarından Şahin Özer`e gönderdi. 1984`te ilk albümü Sen Sözden Anlamaz Mısın çıktı. Unutulan, Gelin Etmişler, Gelin Olmuş Gidiyorsun, Okul Yılları, Resmini Öptüm de Yattım, Bizim Şarkımız, Küllenen Aşk, Kabul Edemem, Gece Olunca, Yıllarım, Liselim, Duvardaki Resim, Daha Yokluğunun İlk Akşamında gibi şarkılarıyla tanınır.