Hülya Avşar 31 Aralık akşamı Çok Güzel Hareketler 2 programının yılbaşı özel bölümüne konuk oluyor. Sevilen komedi programında birbirinden eğlenceli skeçlerle izleyenlerine keyifli anlar yaşatacak BKM ekibine birbirinden ünlü isimler de destek verecek. Peki, Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel konuğu Hülya Avşar kimdir? Hülya Avşar kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…
HÜLYA AVŞAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
57 yaşındaki Hülya Avşar kariyerine Yeşilçam filmleri ile başlamış ancak oyunculuk yeteneğinin yanı sıra şarkı söyleyerek de büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştur. İlk evliliği Mehmet Tecirli ile yapan ünlü isim öte yandan bir gazete tarafından düzenlenen yarışmada Kainat Güzeli seçilmiş ve bu yarışma hayatındaki dönüm noktası olmuştur…
Hülya Avşar, 10 Ekim 1963 yılında Türkiye-Balıkesir'de dünyaya geldi. Annesinin adı Emral, babasının adı Celal'dir. 1982 yılında düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi fakat evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alındı. Hülya Avşar'ın 1983 yılında oynadığı Haram adlı film hayatının dönüş noktası oldu. Avşar müzik eğitimi aldıktan sonra müzikaller,altı albüm ve bir single ile hayatına devam etti. 1995 yılında Çıkardığı Yarası Saklım adlı albümü müzik piyasasına damgasını vurdu. "Yürü Ya Kulum" ve "Sensiz Kaldım" adlı parçaları müzik piyasasında dikkatleri topladı. Artık Hülya Avşar 90'ların en çok konuşulanları arasına girdi.
2000 yılında Kral TV tarafından düzenlenen ödül töreninde yılın müzik ödüllerinde en iyi kadın şarkıcı ödülünü aldı. Günaydın'da köşe yazarlığı yapan Avşar, sonralarda Show TV'de Hülya Avşar Show'u yaptı. Avşar Show Türkiye'de ilk defa Uğur Aksay tarafından uygulanan 16/9 mm sinematografik formattaki dijital rejili seti ile çekilen show programı olma özelliğini taşımaktadır. Avşar aynı zamanda reklam filmlerinde de oynadı ve 'Hülya' adlı derginin editörlüğünü yaptı. 2001 yılında kendi adını taşıyan byH markasını kurmuştur. 2001 yılından bu yana kendi adını taşıyan Hülya Cup tenis turnuvası düzenleyip elde ettiği geliri eğitime destek olarak çocuklara burs ve tenis imkanı kazandırmaktadır.
Avşar, ilk evliliğini 1979'da Mehmet Tecirli ile yaptı ve iki yıl evli kaldı. İkinci evliliğini ise Kaya Çilingiroğlu ile yaptı ve 1998 yılında Zehra adında bir kız çocuğu oldu. 2005 yılında ikinci eşinden boşanmıştır. Koyu bir Beşiktaş taraftarıdır. Annesi Emral Avşar, 6 Şubat 2009'da kanserden hayata gözlerini yummuştur.
Müzik albümleri
1988: Her şey Gönlünce Olsun
1990: Hatırlar mısın?
1991: Hülya Gibi
1993: Dost Musun Düşman Mı?
1995: Yarası Saklım
1998: Hayat Böyle
2000: Sevdim (single)
2002: Aşıklar Delidir
2009: Kişiye Özel-HauteCouture
2011: Geçmiş Olsun (single)
2013: Aşk Büyükse
Jürilik Yaptığı Proğramlar :
Rising Star
Yetenek Sizsiniz Türkiye
Çek Bakalım
O Ses Türkiye
Alaturka Solist
Sunuculuk :
2009 – 2011 - Hülya Avşar Soruyor, Habertürk
Hülya Avşar Show, (TNT, SHOW TV, KANAL D, TGRT)
Hülya Avşar'la Sen Bilirsin, (ATV)
Pişti, (SHOW TV)
Hülya Avşar Stüdyosu, (TÜRKMAX)
Kadınlar ve Erkekler, (ATV)
2009-2012 - Yetenek Sizsiniz Türkiye, (STAR TV)
2011 - O Ses Türkiye, (STAR TV)
Filmleri :
1983 - Kahır
1983 - Haram
1983 - Çelik Mezar
1984 - Karanfilli Naciye
1984 - Tutku
1984 - Ömrümün Tek Gecesi
1984 - Yabancı
1984 - Kaptan
1984 - Güneş Doğarken
1984 - Ayşem
1984 - Nefret
1985 - Tele Kızlar
1985 - Ölüm Yolu
1985 - Mavi Mavi
1985 - Sekreter
1985 - Tapılacak Kadın
1985 - Suçlu Gençlik
1985 - Paranın Esiri
1986 - Uzun Bir Gece
1986 - Dağlı Güvercin
1986 - Üç Halka 25
1986 - Kısrak
1986 - Aşk Hikayemiz
1986 - Alın Yazım
1986 - Sevda Ateşi
1986 - Mavi Melek
1987 - Yarın Yarın
1987 - Bir Kırık Bebek
1987 - Çil Horoz
1987 - Geri Dön
1987 - Alamancının Karısı
1987 - Ziyaret
1988 - Aşıksın
1988 - Hülya
1988 - Melodram
1989 - Öğretmen Zeynep
1989 - Fotoğraflar
1989 - Fazilet
1990 - Benim Sinemalarım
1993 - Hasan Boğuldu
1993 - Berlin in Berlin
1995 - Bir Kadının Anatomisi
1999 - Salkım Hanımın Taneleri
2002 - Yeşil Işık
2004 - Kalbin Zamanı
2005 - İki Genç Kız
2005 - Hababam Sınıfı Askerde
2007 - Bir İhtimal Daha Var
2011 - 8 Ülke 8 Yönetmen ve Sinan
2011 - 72. Koğuş
Oynadığı Diziler :
1995 - Sevginin Gücü
1999 - Ah Bir Zengin Olsam
2001 - Savunma
2004 - Zümrüt
2004 - Kadın İsterse
2006 - Kadın Severse
2015 - Muhteşem Yüzyıl: Kösem Sultan (Safiye Sultan) (TV Dizisi)