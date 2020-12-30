Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel konuğu Hülya Avşar kimdir? Hülya Avşar kaç yaşında ve nereli?





Avşar, ilk evliliğini 1979'da Mehmet Tecirli ile yaptı ve iki yıl evli kaldı. İkinci evliliğini ise Kaya Çilingiroğlu ile yaptı ve 1998 yılında Zehra adında bir kız çocuğu oldu. 2005 yılında ikinci eşinden boşanmıştır. Koyu bir Beşiktaş taraftarıdır. Annesi Emral Avşar, 6 Şubat 2009'da kanserden hayata gözlerini yummuştur.





Müzik albümleri



1988: Her şey Gönlünce Olsun

1990: Hatırlar mısın?

1991: Hülya Gibi

1993: Dost Musun Düşman Mı?

1995: Yarası Saklım

1998: Hayat Böyle

2000: Sevdim (single)

2002: Aşıklar Delidir

2009: Kişiye Özel-HauteCouture

2011: Geçmiş Olsun (single)

2013: Aşk Büyükse





Jürilik Yaptığı Proğramlar :



Rising Star

Yetenek Sizsiniz Türkiye

Çek Bakalım

O Ses Türkiye

Alaturka Solist





Sunuculuk :



2009 – 2011 - Hülya Avşar Soruyor, Habertürk

Hülya Avşar Show, (TNT, SHOW TV, KANAL D, TGRT)

Hülya Avşar'la Sen Bilirsin, (ATV)

Pişti, (SHOW TV)

Hülya Avşar Stüdyosu, (TÜRKMAX)

Kadınlar ve Erkekler, (ATV)

2009-2012 - Yetenek Sizsiniz Türkiye, (STAR TV)

2011 - O Ses Türkiye, (STAR TV)





Filmleri :



1983 - Kahır

1983 - Haram

1983 - Çelik Mezar

1984 - Karanfilli Naciye

1984 - Tutku

1984 - Ömrümün Tek Gecesi

1984 - Yabancı

1984 - Kaptan

1984 - Güneş Doğarken

1984 - Ayşem

1984 - Nefret

1985 - Tele Kızlar

1985 - Ölüm Yolu

1985 - Mavi Mavi

1985 - Sekreter

1985 - Tapılacak Kadın

1985 - Suçlu Gençlik

1985 - Paranın Esiri

1986 - Uzun Bir Gece

1986 - Dağlı Güvercin

1986 - Üç Halka 25

1986 - Kısrak

1986 - Aşk Hikayemiz

1986 - Alın Yazım

1986 - Sevda Ateşi

1986 - Mavi Melek

1987 - Yarın Yarın

1987 - Bir Kırık Bebek

1987 - Çil Horoz

1987 - Geri Dön

1987 - Alamancının Karısı

1987 - Ziyaret

1988 - Aşıksın

1988 - Hülya

1988 - Melodram

1989 - Öğretmen Zeynep

1989 - Fotoğraflar

1989 - Fazilet

1990 - Benim Sinemalarım

1993 - Hasan Boğuldu

1993 - Berlin in Berlin

1995 - Bir Kadının Anatomisi

1999 - Salkım Hanımın Taneleri

2002 - Yeşil Işık

2004 - Kalbin Zamanı

2005 - İki Genç Kız

2005 - Hababam Sınıfı Askerde

2007 - Bir İhtimal Daha Var

2011 - 8 Ülke 8 Yönetmen ve Sinan

2011 - 72. Koğuş





Oynadığı Diziler :



1995 - Sevginin Gücü

1999 - Ah Bir Zengin Olsam

2001 - Savunma

2004 - Zümrüt

2004 - Kadın İsterse

2006 - Kadın Severse

2015 - Muhteşem Yüzyıl: Kösem Sultan (Safiye Sultan) (TV Dizisi)