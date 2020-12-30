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Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel konuğu kimdir? Kibariye'nin gerçek adı nedir, kaç yaşında ve nereli?

Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel programına konuk alacak bir ünlü isim de oluyor. Arabesk müziğin sevilen isimlerinden biri olan 60 yaşındaki ünlü sanatçı müzik kariyerine İzmir’deki sahnelerde adım atmış ardından ise bir gazinoda sahne almaya başlayarak ünlenmiştir. Kim Bilir isimli şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan sanatçı bir dönemin en popüler sanatçıları arasında yerini almıştır. Peki, Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel konuğu Kibariye kimdir? Kibariye kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 30.12.2020 14:25 ABONE OL
Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel konuğu Kibariye kimdir? Kibariye'nin gerçek adı nedir, kaç yaşında ve nereli?

Kanal D ekranlarının sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşına özel bölümüyle izleyenlerine keyifli anlar yaşatıyor. Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Kibariye, programa konuk olurken söylediği şarkılarla da ekranlarda hayranlarıyla buluşacak. Programın izleyenleri ünlü sanatçıya dair detayları merak ediyor. Peki, Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel konuğu Kibariye kimdir? Kibariye kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında merak edilenler…

KİBARİYE KİMDİR, GERÇEK ADI NE?

Gerçek adı Bahriye Tokmak olan ses sanatçısı Kibariye 10 Ağustos 1960 yılında Manisa'da doğmuştur. 1980'lerde İzmir sahnelerinde çalışan Kibariye, o yıllarda İzmir Fuarı'na gelen tüm sanatçıların dikkatini çekti. Bunlar arasında Muzaffer Özpınar da vardı. Ünlü bestekâr, sanatçıyı o zamanlar İstanbul'da Stardust gazinosunu çalıştıran Turgut Akyüz'e anlatır ve merhum Turgut Akyüz Kibariye'yi dinlemek ister. Bu da ünlü sanatçının hayatında bir dönüm noktasıdır…

Kibariye eşi için bunu da yaptı! Kibariye'den büyük fedakarlık...

KİBARİYE HAYATI!

1974 yılından itibaren İzmir'de pavyonlarda şarkı söylemeye başladı. 1979'da Tunay Ürek ile evlendi. 1980'lerde İzmir sahnelerinde çalışan Kibariye, o yıllarda İzmir Fuarı'na gelen tüm sanatçıların dikkatini çeker. Bunlar arasında Muzaffer Özpınar da vardır. Ünlü bestekar, sanatçıyı o zamanlar İstanbul'da Stardust gazinosunu çalıştıran Turgut Akyüz'e anlatır. Rahmetli Turgut Akyüz Kibariye'yi dinlemek ister. İzmir'den İstanbul'a gelen Kibariye'nin kaderi de böylece değişmeye başlamış olur. Gazinocu Turgut Akyüz tarafından çok beğenilen Kibariye Stardust gazinosunda sahne almaya başlar.

Kibariye çok kısa sürede gerek sesi, gerekse yorum her şeyden önemlisi de doğallığıyla tüm medyanın dikkatini çeker. Böylece bir teklif yılbaşı gecesi (1981) Televizyonundan gelir. Kibariye'nin yaşamını birden bire değiştiren yeni hayat başlamış olur. Kibariye "Kim Bilir" adlı parça ile çıkış yakalar ve 1981'den 1990'lara 21. albümünü yapmasını sağlar. Halkın Kibariye'ye gösterdiği yoğun ilgi çeşitli gazinolarda gece klüplerinde Anadolu ve Avrupa turnelerinde çalışması sağlar.

Kibariye eşi için bunu da yaptı! Kibariye'den büyük fedakarlık...

Bu çıkış Özel TV kanallarının da ilgisini çeker. İlk show Darısı Başınıza isimli evlendirmeyi konu alan eğlence programı ile Kanal 6 ile başlar, daha sonra "Eğlen Coş İşte Kiboş" ismi ile ATV'de devam eder daha sonra 'de Kibariye ile ve de son olarak de yapılan program ile sona erer. Kibariye'nin bugüne kadar çalışmış olduğu şirketler Süper Atlas Plak-SembolPlak, Bayşu Müzik,Makro Müzik-Banko ve de son olarak Prestij Müziktir.Kibariye'nin "Gülümse Kaderine" adlı albümü, 20 Şubat 2006'da yayınladı. Kibariye'nin "Anlayamazsın" adlı son albümü, 12 Mayıs 2008'de yayınladı.İkinci evliliğinden Birgül adlı bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Şarkıları

Al Götür beni

Annem

Çivi Çivi

Ecel Olsun Bana

Farketmez

İki Arada Bir Derede

Kara Kışlar

Karagözlüm

Kimbilir

Peri Kızı

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Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel konuğu Kibariye kimdir? Kibariye'nin gerçek adı nedir, kaç yaşında ve nereli?
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