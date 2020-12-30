Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel programında Koray Avcı izleyenleri ile buluşuyor. 2010 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye adlı yarışma programına katılan ve Volkan Konak taklidiyle 2. tura kadar yükselen ünlü müzisyen yılbaşı akşamında ise BKM mutfak kadrosunun komedi programında izleyenlerine keyifli anlar yaşatmaya geliyor. Peki, Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel konuğu Koray Avcı kimdir? Koray Avcı kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…
KORAY AVCI KİMDİR?
Sokakta söylediği şarkıların sosyal medyada paylaşılmasıyla ünlenen ve sonrasında klip ve albümleriyle adını duyuran Koray Avcı, Ankara'da doğup büyümüş aslen ise Erzincanlıdır. Sesi Gülen Adam olarak da tanınan ünlü sanatçı slow parçaları ile beğeni toplamaktadır…
KORAY AVCI HAYATI!
Koray Avcı, 1 Ocak 1984, Ankara doğumlu, söz yazarı, bestekâr, müzisyen ve şarkı yorumcusudur. Ankara'da doğup büyüyen Koray Avcı, aslen Erzincan ilinin Tercan ilçesindendir. Çocukluğundan beri resim ve müziğe karşı ilgisi vardır.
Müzik yolculuğuna Ankara'daki bazı performans mekanlarında zaman zaman şarkı söyleyerek başlamıştır. Avcı ailesi çocuklarının "ilim irfan sahibi" bir kişi olmasını ister ve onu pozitif bilim alanında öğrenim görmesinde ısrar ederler.
2008 yılında "Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünü" kazanıp, Ankara'yı, müziği ve hayallerini her şeyi askıya alıp Muğla'ya gider. 2010 yılında Muğla'da üniversite hayatına devam ederken Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp, sunduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye programına arkadaşı Osman Arslan ile katılıp "beatbox ve Volkan Konak taklidi" performansı sergilemiş ve 2. tura kadar yükselmiştir. Bu performas ile sosyal medyada ciddi hayranları olan Koray Avcı artık televizyon izleyicisinin de yakın markajına girmiştir. Muğla'da istediği ve sevdiği ortamı bulamasa da, hayatının akışını değiştirecek olan kırılmayı yaşar. Her şey sokakta gitar çalan bir arkadaşının yanına oturup şarkı söylemesiyle değişir. O günden sonra sokaklarda şarkı söylerler.
Sokakta söylediği şarkıların sosyal medyada paylaşılmasıyla ünlenen Avcı sonrasında klip ve albümleriyle adını duyurmuştur...