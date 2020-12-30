Geri sayım başladı! Akıncı konusu ne oyuncuları kimler? Akıncı dizisi nerede çekiliyor?

Akıncı konusu ve oyuncuları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Yönetmenliğini Veli Çelik'in, proje tasarımını Hakan Kandal'ın üstlendiği dizinin konusu ve oyuncuları kadar çekildiği yerlerde heyecanı ikiye katlıyor. Başrollerinde Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler gibi ünlü oyuncuların yer aldığı yapımla ilgili olarak yayınlanan yeni tanıtım fragmanları dizinin aksiyonu yüksek sahneleri olacağıyla ilgili ipuçları verdi. Peki Akıncı konusu ne, oyuncuları kimler? Akıncı dizisi nerede çekiliyor?
ATV'nin reyting rekorları kıracak yeni dizilerinden Akıncı için geri sayım başladı. Köklerini Osmanlı tarihinden alan modern bir kahramanın mücadelesini anlatan Akıncı konusu ve oyuncuları ile ilgili tüm merak edilenleri haberimizde derledik. Detaylar şöyle;
Akıncı dizisi şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesidir. Bol aksiyon sahnelerinin yanında hayatın içinden birçok konu da işleniyor. Yönetmenliğini Veli Çelik'in, proje tasarımını Hakan Kandal'ın üstlendiği dizide hayatın içinden birçok konunun da işlenirken Türk televizyonlarına farklı bir soluk getirilmesi hedefleniyor.
Atv'de izleyici ile buluşacak olan 'Akıncı' dizisinin yayın tarihi belli oldu | Video
İstanbul Kuzguncuk başta olmak üzere tarihi semtlerde çekimler gerçekleşmektedir. Ayrıca dizi film çekimlerinde kullanılan platolarda da birçok sahnesi yer alıyor.
Şükrü Özyıldız,
Büşra Develi,
Yıldıray Şahinler,
Tolga Tekin,
Erkan Bektaş,
Sermet Yeşil,
Didem İnselel,
Serhan Onat,
Atakan Hoşgören,
Ayça Erturan,
Müge Boz,
Berrin Arısoy,
Berrak Kuş,
Yılmaz Bayraktar,
Ercü Turan,
Deren Talu