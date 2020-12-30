Bu sene İbo Show yılbaşı konukları kimler? İbo Show yılbaşı özel konukları belli oldu!

31 Aralık Perşembe gecesi İbo Show'da nostalji gecesi yaşanacak. Star Tv ekranlarına gelen program merakla bekleniyor. Unutulmaz bir yılbaşı akşamını seyircilere yaşatacak olan İbo Show konukları ise belli oldu. Peki; İbo Show yılbaşı konukları kimler?
İbo Show yılbaşı özel konukları; Bülent Ersoy, Seda Sayan, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Şafak Sezer olacak…
Star'da yayınlanmaya başlayan İbo Show, yılbaşı özel programıyla seyirci karşısına çıkıyor. 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana gelmeye başlayan İbo Show, 31 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de yayınlanacak. İbo Show'un yılbaşı özel programının konukları ise Bülent Ersoy, Seda Sayan, Hande Yener, Serdar Ortaç ve Şafak Sezer olacak.
NOSTALJİ RÜZGARI YAŞANACAK
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı İbo Show'da, tam anlamıyla nostalji rüzgarı yaşanacak.
UNUTULMAZ BİR YILBAŞI AKŞAMI OLACAK
Kahkaha ve eğlencenin eksik olmayacağı yılbaşı akşamında, keyifli dakikalar seyirciyi bekliyor. Program konukları arasında yer alan; Bülent Ersoy, Seda Sayan, Hande Yener, Serdar Ortaç ve Şafak Sezer unutulmaz bir geceye imza atacak.