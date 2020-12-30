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yılbaşı özel konuklarından kimdir? Bülent Ersoy kaç yaşında ve nereli?

Star Tv ekranlarına 31 Aralık Perşembe akşamı gelecek olan yılbaşı özel konuklarından bir tanesi de diva olacak. Son olarak Kuaförüm Sensin yarışmasında jüri koltuğunda oturan isim yılbaşı gecesi sevenleri ile buluşacak. Peki, İbo Show yılbaşı özel konuklarından ? Bülent Ersoy kaç yaşında ve nereli?

Giriş Tarihi: 30.12.2020 15:52 ABONE OL
İbo Show yılbaşı özel konuklarından Bülent Ersoy kimdir? Bülent Ersoy kaç yaşında ve nereli?

Türk Sanat Müziğinin divası olarak bilinen Bülent Ersoy, İbo Show yılbaşı özel konukları arasında yer alıyor. Sanat müziğine gönül vermiş ismin binlerce hayranı bulunurken sesi ile de herkesi mest ediyor. Peki, İbo Show yılbaşı özel konuklarından Bülent Ersoy kimdir? Bülent Ersoy kaç yaşında ve nereli?

İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL KONUĞU BÜLENT ERSOY!

Bülent Ersoy (9 Haziran 1952, İstanbul), Türk sanat müziği şarkıcısı. Sanatçı "Diva" lâkabıyla bilinir.

9 Haziran 1952 tarihinde, İstanbul'da doğdu.Sanat hayatına özel müzik dersleri alarak başladı. Çok küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başlayan Bülent Ersoy, İstanbul Konservatuvarına 2 ay devam etmiştir. Hocası Süheylâ Altmışdört Bülent Ersoy'un konservatuvara 2 ay devam ettiğini ve sonra bıraktığını açıkladı.Eğitimi süresince Melahat Pars ve Rıdvan Aytan gibi üstadlardan özel dersler almıştır.

BÜLENT ERSOY KİMDİR?

Türk sanat müziğinin "Divası" olarak bilinen Bülent Ersoy, 9 Haziran 1952 tarihinde, İstanbul'da doğdu. Sanat hayatına özel müzik dersleri alarak başladı. Çok küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başlayan Bülent Ersoy, İstanbul Konservatuvarına 2 ay devam etmiştir. Hocası Süheylâ Altmışdört Bülent Ersoy'un konservatuvara 2 ay devam ettiğini ve sonra bıraktığını açıkladı.Eğitimi süresince Melahat Pars ve Rıdvan Aytan gibi üstadlardan özel dersler almıştır. Konservatuvardan mezun olduğunda, aldığı akademik terbiye vasıtasıyla müzikal tecrübelerini geliştirme fırsatı bulmuş ve sahneye ilk adımını 1970 yılında Fıstıkağacı, Üsküdar'da, bugün Oya Düğün Salonu olarak bilinen, dönemin ilk aile gazinolarından birisi olan Özlem Aile Gazinosu'nda attı. Sunar Konser Bürosu-Fikret Torun tarafından düzenlenen ses yarışmasına katılarak bu yarışmada birinciliği kazanarak ve 1000 lira para ödülü almıştır. Akabinde bu gazinoda üç ay kadar assolist olarak çalışmış, 1971 yılında ilk 45'liği Lüzûm Kalmadı-Neye Yarar Gelişin, Saner Plak'tan çıktı. Sanatçı bu 45'liğinde söz ve müziği Muzaffer Özpınar'a ait "Lüzûm Kalmadı" ve "Neye Yarar Gelişin" adlı eserleri seslendirmiştir. 14 Nisan 1981'de Londra'da cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmiştir. 12 Eylül darbesi sonrası Haziran 1981'de sahne yasağı aldı. Yasağı 8 Ocak 1988 tarihinde kaldırıldı.

Bugüne kadar otuzun üstünde albüm yayınlayan sanatçı, Türk Müzik Tarihi'nde isminden söz ettirmiştir. Sanatçı, klasik şarkılar alanında gelmiş geçmiş en önemli yorumcular arasında yer aldı. Müzik yaşamı boyunca sayısız ödül aldı. Geniş entervalli ve yüksek volümlü sesi, Japonya'da ses laboratuvarlarında yapılan testler sonucu 'yüzde yüz kusursuz' bulundu ve 1997 yılında "Uluslararası Montu Merid Müzik Doktoru"unvanıyla ödüllendirildi.

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İbo Show yılbaşı özel konuklarından Bülent Ersoy kimdir? Bülent Ersoy kaç yaşında ve nereli?
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