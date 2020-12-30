Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda Kardeşim İçin Der'a filmi yayınlanacak. Vizyona girdiği yıllarda dikkat çeken yapım günümüzde de ilgiyle izleniyor. Filmin konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenler akşam saatlerinde artış gösterdi. Murat Onbul'un yönettiği Kardeşim İçin Der'a filmi konusu ne? Kardeşim İçin Der'a filmi oyuncuları kimler?

KARDEŞİM İÇİN DER'A FİLMİ KONUSU NE?

Ali, rejime muhalif olduğu için şiddete maruz kalan ve ülkesinden ayrılan bir gençtir. Yıllar sona annesi ve kardeşinin yanına Suriye'ye geri döner. Kardeşi Ömer'in de tıpkı kendisi gibi Baas rejiminin haksızlıklarına karşı oldukça öfkeli olduğunu gören Ali kardeşini kontrol altına almaya çalışır. Fakat hiçbir şey yapmaya fırsat bulamadan kardeşi ve arkadaşlarının tutuklanan öğretmenleri için muhaberat karargahının duvarına yazılar yazdığını görür. Ali, kendi çektiği sıkıntıları kardeşi ve diğer çocukların çekmemesi için zorlu bir mücadeleye girişir.

KARDEŞİM İÇİN DER'A FİLMİ OYUNCULAR KİMLER?

İlker Kızmaz

Cem Uçan

Mehmet Çevik

Berna Koraltürk

Umut Karadağ

Nusret Çetinel

Safa Tabur

Mert Karabulut