Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümü ile atv'de! Serdar Ortaç 1 milyon TL değerindeki soruyu görebilecek mi?

Kim Milyoner Olmak İster, her sene olduğu gibi bu yılbaşında da nefes kesen bir bölüm ile ekranlara gelecek. Ünlü sanatçıların yarışacağı Milyoner'de bu yılbaşında yarışmacılar 90'lı yılların efsane isimleri olacak. Bu isimler arasında, Serdar Ortaç da yer alıyor. Peki, yarın akşamki bölümde yarışmacılar 1 milyon TL değerindeki soruyu açabilecek mi?

Efsane isimler yarışıyor! Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel Bölümü Tanıtımı | Video

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL

2021'e başta sağlık olmak üzere güzel temennilerle girmek için bu yılbaşında, "Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı özel bölümüne 90'lara damga vuran değerli sanatçılar Serdar Ortaç, Burak Kut ve Emel Müftüoğlu konuk olacak.