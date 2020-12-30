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Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümü ile atv'de! 1 milyon TL değerindeki soruyu görebilecek mi?

Kim Milyoner Olmak İster, izleyenleri ekranlara kilitleyecek yılbaşı özel bölümü ile atv'de olacak. Efsane sanatçıların yarışacağı bu özel bölümde hangi sanatçı kaçıncı soruya kadar gelecek? Yarışmaya katılan efsaneler arasında da yer alıyor. Peki, Serdar Ortaç Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL değerindeki soruyu açabilecek mi? İşte, Serdar Ortaç'ın katılacağı yarışma hakkında detaylar ve özel bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 30.12.2020 14:36 Son Güncelleme: 30.12.2020 15:03 ABONE OL
Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümü ile atv'de! Serdar Ortaç 1 milyon TL değerindeki soruyu görebilecek mi?

Kim Milyoner Olmak İster, her sene olduğu gibi bu yılbaşında da nefes kesen bir bölüm ile ekranlara gelecek. Ünlü sanatçıların yarışacağı Milyoner'de bu yılbaşında yarışmacılar 90'lı yılların efsane isimleri olacak. Bu isimler arasında, Serdar Ortaç da yer alıyor. Peki, yarın akşamki bölümde yarışmacılar 1 milyon TL değerindeki soruyu açabilecek mi?

Efsane isimler yarışıyor! Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel Bölümü Tanıtımı | Video

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL

2021'e başta sağlık olmak üzere güzel temennilerle girmek için bu yılbaşında, "Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı özel bölümüne 90'lara damga vuran değerli sanatçılar Serdar Ortaç, Burak Kut ve Emel Müftüoğlu konuk olacak.

Hepimizin evde geçireceği bu yılbaşı gecesinde, sevilen sanatçılar Çocuk Esirgeme Kurumu için yarışmacı koltuğunda otururken, yıllar geçse de dillerden düşmeyen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler.

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Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümü ile atv'de! Serdar Ortaç 1 milyon TL değerindeki soruyu görebilecek mi?
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