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17. fragmanı yayınlandı mı?| Masumlar Apartmanı 17. yeni bölümde neler olacak?

’in sevilen dizilerinden olan 16. Son bölümüyle dün (29 Aralık 2020) ekranlardaki ekranlardaki yerini aldı. Dizinin son bölümünün televizyonda yayınlanmasının ardından diziseverler 17. Bölüm neler olacağıyla ilgili detayları öğrenmek isteyerek “Masumlar Apartmanı 17. fragmanı yayınlandı mı?” sorusunu araştırıyor. TRT1 aracılığıyla Masumlar Apartmanı 17. Yeni fragmanı ve 16. Bölüm özetini burada bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 30.12.2020 18:01 Son Güncelleme: 30.12.2020 18:01 ABONE OL
Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?| Masumlar Apartmanı 17. yeni bölümde neler olacak?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin 16. son bölüm ile diziseverlerin karşısına çıkmasının ardından, dizinin 17. bölümünde olacakları merak edenler TRT1 ile "Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuyla detayları öğrenmek istiyor. TRT1 Masumlar Apartmanı 17. Yeni bölüm fragmanını burada bulabilirsiniz…

TRT1 MASUMLAR APARTMANI 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı 17. Yeni bölüm fargmanı ile 16. son bölüm özet bilgileri şöyle;

Masumlar Apartmanı 17. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. TRT1 tarafından 17. Bölüm fragmanı yayınlandığında buradan izleyebileceksiniz…

MASUMLAR APARTMANI 16.SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Safiye, Naci'nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir. Eski eşi Gülru'nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır. Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci'yi bir araya getirmek için çabalamaktadır. Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye'nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden olur.

Ege'nin Haluk'u eve getirmesi, İnci'nin duygularını altüst eder. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir. Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar alırlar.

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Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?| Masumlar Apartmanı 17. yeni bölümde neler olacak?
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