Masumlar Apartmanı Yasemin Nil Yüksel Kimdir?

TRT'de yayınlanan Masumlar Apartmanı'nında İnci karakteri ile yer alan Farah Zeynep Abdullah'ın çocukluğuna hayat veren Yasemin Nil Yüksel dizinin kadrosuna katıldı. Flashback sahnelerinde Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci karakterinin çocukluğu olarak karşımıza çıkan Yasemin Nil Yüksel 10 yaşındadır. Yaklaşık 2 senedir oyunculuk eğitimi alan Yasemin Nil Yüksel 2010 yılında Amerika'nın Florida eyaletinde dünyaya gelmiştir.
Yasemin Nil Yüksel, Masumlar Apartmanı dizisi ile ilk kez kamera karşısına çıktı.