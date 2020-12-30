Şu an Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Demet Özdemir, O Ses Türkiye yılbaşı özel konukları arasında yerini aldı. Dizide Zeynep karakterine hayat veren isim pek çok dizi ve filmde rol almış ve dans yeteneği ile de bilinmektedir. Her sene klasikleşen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Demet Özdemir kimdir? Demet Özdemir kaç yaşında ve nereli?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUĞU DEMET ÖZDEMİR HAYATI!

26 Şubat 1992'de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli'de doğdu. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşınmıştır. Özdemir bir röportajda belirtti babasının ilişkisi üzerinde "Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Fakat hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır." dedi..