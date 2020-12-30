Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu arasında Enis Arıkan yer aldı. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ünlü oyuncunun O Ses Türkiye'deki şarkı performansı damga vuracak. Programda şarkı söyleyecek isimlerden biri olan Arıkan'ın hayatı, yaşı, oynadığı diziler merak konusu oldu. 1983 İstanbul doğumlu O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Enis Arıkan kimdir? Enis Arıkan kaç yaşında, nereli?
TV8'de Acun Ilıcalı'nın sunduğu 2021 O Ses Türkiye yılbaşı özel programına konuk olan Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı, Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi, Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü mezunudur. Şebnem Bozoklu, Ezgi Mola sınıf arkadaşıdır.
Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı, Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi, Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü mezunudur. Şebnem Bozoklu, Ezgi Mola sınıf arkadaşıdır.
Cips reklamı, Tadelle, Milliyet, Alaturca reklam çalışmalarında rol almıştır. Müjdat Gezen Tiyatrosu, DOT Tiyatro ve Craft Tiyatroda görev yapmasının yanı sıra dizilerde de rol almıştır.
Enis Arıkan, 2012 yılında ATV ekranlarında yayınlanan "Uçurum" adlı dizide Otistik birini canlandırdı.
2014 - 19. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, Tiyatro Ödülleri, Yılın En İyi Erkek Oyuncusu, Garaj – Craft Tiyatro
2011 - 2. Antalya Televizyon Ödülleri: Komedi Dizisi En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Yerden Yüksek
2013-2014 - Garaj, Yönetmen: İpek Bilgin – Craft Tiyatro,
2014 - Makas 2, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro,
2012 - 2013 - Altın Ejderha, Yönetmen: Serkan Salihoğlu – DOT Tiyatro
2011 - 2012 - Kutlama, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro,
2008 - 2009 - Vur /Yağmala /Yeniden - DOT Tiyatro,
2007 - 2009 - Kürklü Merkür, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro,
2006 - 2007 - Hamlet – Müjdat Gezen Tiyatrosu,
2006 - 2007 - Tuhaf Bir Aile – Müjdat Gezen Tiyatrosu,
2005 - Herostratusu Unut – Müjdat Gezen Tiyatrosu,
2004 - Artiz Mektebi– Müjdat Gezen Tiyatrosu,
2003 - Yalancı – Müjdat Gezen Tiyatrosu,
2001 - Pilli Gelin - Seden Kızıltunç,
2000 - Kereviz Festivali - Seden Kızıltunç,
2014 - Hayat Ağacı (Arif Gür) (TV Dizisi)
2014 - Cesur Hemşire (TV Dizisi)
2012 - Uçurum (Kutlu) (TV Dizisi)
2010 - 2011 - Yerden Yüksek (Sabit Cezzar) (TV Dizisi)
2010 - Aşk ve Ceza (TV Dizisi)
2009 - Kapadokya Düşleri (Ahmet) (TV Dizisi)
2008 - Kurtlar Vadisi Pusu 2. Sezon (TV Dizisi)
2007 - Genco (Cüneyt) (TV Dizisi)
2004 - Kadın İsterse (TV Dizisi)
2003 - Gurbet Kadını (Fırat) (TV Dizisi)
2002 - Çekirdek Aile (TV Dizisi)
2002 - Yıldızların Altında (TV Dizisi)
2001 - Hırsız (Cem) (TV Dizisi)
1999 - Zilyoner (TV Dizisi)
1998 - Gülerken Ağladık (TV Dizisi)
1998 - Aynalı Tahir (Erman) (TV Dizisi)