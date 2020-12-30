O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Ezgi Mola kimdir? Ezgi Mola kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye yılbaşı özel konuklarından bir tanesi de Ezgi Mola oldu. Programda birçok ünlü isim yer alırken Ezgi Mola'nın sergileyeceği performans şimdiden merak edildi. Masumlar Apartmanı, Jet Sosyete gibi yapımlarla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu hayatı hakkında tüm detaylar ise haberimizde yer alıyor. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında, nereli?

O SES TÜRKİYE KONUĞU EZGİ MOLA KİMDİR?

TV8'de Acun Ilıcalı'nın sunduğu 2021 O Ses Türkiye yılbaşı özel programına konuk olan Ezgi Mola, Ezgi Mola, 29 Mart 1983 İstanbul doğumludur. Baba tarafından aslen Malatya'lıdır. Lise eğitiminden sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk üzerine eğitim almaya başlamıştır.