O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programıyla uzun süredir olduğu gibi yine izleyenleri ile buluşuyor. Yapımın yılbaşı özel bölümüne birbirinden ünlü isimler yerini alırken konuklardan Kerem Bürsin de izleyenler tarafından merak konusu haline geliyor. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Kerem Bürsin kimdir? Kerem Bürsin kaç yaşında, nereli? İşte tüm detaylar…

O SES TÜRKİYE KONUĞU KEREM BÜRSİN KİMDİR?

Tv8 ekranlarının sevilen programı O Ses Türkiye yılbaşı özel programına konuk olan Kerem Bürsin, 1987 yılında İstanbul'da doğmuştur. Hollywood-Türk yapımlarında İngilizce, Türkçe çift dille oyunculuk yapan ünlü oyuncu Kanal D ekranlarında yayınlanan Güneşi Beklerken dizisiyle oldukça beğeni toplamış ve adından söz ettirmiştir…