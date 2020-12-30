Sadakatsiz 12. son bölüm izle Kanal D! Sadakatsiz 12. Son bölümde Asya’ya saldıran kişi ortaya çıkıyor…

Sadakatsiz dizisi 12. son bölümle izleyenlerin evlerine dün (30 Aralık 2020 Çarşamba) konuk oldu. Dizinin son bölümün bitmesi sonrası yeniden izlemek isteyenler veya son bölümü kaçıranlar "Sadakatsiz 12. Son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Kanal D ile Sadakatsiz 12. Son bölüm izleme linki ve 12. Son bölüm özeti detayları şöyle;
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Sadakatsiz 30 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya'ya saldıran kişinin kim olduğu ortaya çıktı.
Asya'nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur. Bahar ve Mert'in ilişkileri yeni bir sınavdan geçerken, Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır.
Vakıf yararına yapılacak kermes herkesi bir araya getirirken, şüphelerinin peşinden giden Derin hangi gerçeklerle yüz yüze gelecektir. Derin'in korktuğu başına gelecek midir? Volkan'ın gizli kullandığı telefonda neler var? Derin, bu duruma nasıl tepki verecek? Yoksa Asya'nın başına gelenler Derin'in de mi başına gelecek?