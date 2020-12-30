Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Sadakatsiz 12. son bölüm izle Kanal D! Sadakatsiz 12. Son bölümde Asya’ya saldıran kişi ortaya çıkıyor…

! 12. Son bölümde Asya’ya saldıran kişi ortaya çıkıyor…

ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan 12. Son bölümle ekranlardaki yerini dün aldı (30 Aralık 2020 Çarşamba) Dizinin televizyon ekranlarındaki gösteriminin sona ermesiyle birlikte son bölümü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Bu başlık altında “Sadakatsiz 12. Son bölüm izle” linki ve özet detaylarına erişebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.12.2020 00:31 Son Güncelleme: 31.12.2020 00:31 ABONE OL
Sadakatsiz 12. son bölüm izle Kanal D! Sadakatsiz 12. Son bölümde Asya’ya saldıran kişi ortaya çıkıyor…

Sadakatsiz dizisi 12. son bölümle izleyenlerin evlerine dün (30 Aralık 2020 Çarşamba) konuk oldu. Dizinin son bölümün bitmesi sonrası yeniden izlemek isteyenler veya son bölümü kaçıranlar "Sadakatsiz 12. Son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

SADAKATSİZ 12. SON BÖLÜM İZLE!

Kanal D ile Sadakatsiz 12. Son bölüm izleme linki ve 12. Son bölüm özeti detayları şöyle;

Sadakatsiz 12. bölümün tamamını kesintisiz olarak aşaüıda yer alan link aracılığıyla keyifle izleyebilirsiniz...

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler/sadakatsiz-son-bolum

SADAKATSİZ 12. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Sadakatsiz 30 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya'ya saldıran kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

Asya'nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur. Bahar ve Mert'in ilişkileri yeni bir sınavdan geçerken, Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır.

Vakıf yararına yapılacak kermes herkesi bir araya getirirken, şüphelerinin peşinden giden Derin hangi gerçeklerle yüz yüze gelecektir. Derin'in korktuğu başına gelecek midir? Volkan'ın gizli kullandığı telefonda neler var? Derin, bu duruma nasıl tepki verecek? Yoksa Asya'nın başına gelenler Derin'in de mi başına gelecek?

ARKADAŞINA GÖNDER
Sadakatsiz 12. son bölüm izle Kanal D! Sadakatsiz 12. Son bölümde Asya’ya saldıran kişi ortaya çıkıyor…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA