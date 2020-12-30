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Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ile detayları…

ekranlarında dün akşam 12. Son bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk olan Sadakatsiz dizisinin TV gösteriminin sona ermesinin ardından yeni bölüm fragmanına ilişkin Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte ? Kanal D ile detayları…

Giriş Tarihi: 31.12.2020 01:35 Son Güncelleme: 31.12.2020 01:35 ABONE OL
Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Sadakatsiz 13. bölüm fragman detayları…

Kanal D'nin yakından takip edilen dizisi Sadakatsiz, 12. Son bölümüyle dün diziseverlerle buluştu. Dizinin 12. son bölümünün televizyon ekranlarındaki gösteriminin tamamlanmasıyla beraber, diziseverler yeni bölüm fragmanıyla ilgili olarak Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

SADAKATSİZ 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ile Sadakatsiz dizisi 13. Yeni bölüm fragmanı ve 12. Bölüm özet detayları şöyle;



Sadakatsiz dizisi 13. yeni bölüm fragmanı Kanal D tarafından yayınlandığında burada olacak...

SADAKATSİZ 12. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Sadakatsiz 30 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya'ya saldıran kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

Asya'nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur. Bahar ve Mert'in ilişkileri yeni bir sınavdan geçerken, Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır.

Vakıf yararına yapılacak kermes herkesi bir araya getirirken, şüphelerinin peşinden giden Derin hangi gerçeklerle yüz yüze gelecektir. Derin'in korktuğu başına gelecek midir? Volkan'ın gizli kullandığı telefonda neler var? Derin, bu duruma nasıl tepki verecek? Yoksa Asya'nın başına gelenler Derin'in de mi başına gelecek?

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Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Sadakatsiz 13. bölüm fragman detayları…
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