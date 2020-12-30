Dün akşam MasterChef'te kim elendi? 29 Aralık 2020 MasterChef son bölümde 2. finalist kim oldu? Serhat mı, Emir mi?

TV8 kanalının uzun soluklu yarışma programı 2020 MasterChef son bölüm, son dakika gelişmeleriyle gündemdeki yerini koruyor. Önceki gün yayınlanan bölümde büyük finalin ilk ismi olan Barbaros'a rakip olacak 2. finalist bugünkü (29 Aralık 2020 Salı) MasterChef son bölüm final oyunuyla belirleniyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüri üyeliğinde gerçekleşen 3 oyun sonunda Serhat veya Emir yarışmanın bu sezonki 2.finalisti olarak büyük finalde yarışmaya hak kazanacak. Yarışmayı izleyenler 29 Aralık MasterChef kim elendi, 2.finalist kim oldu? sorusuyla yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor.

SON DAKİKA - MASTERCHEF KİM ELENDİ, 2.FİNALİST KİM OLDU?

29 Aralık 2020 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef son bölüm ile ilgili son dakika gelişmeleri, elenen ve finale çıkan isimler şöyle;