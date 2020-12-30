Son Darbe filmi konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Eski bir asker olan Michael Knox, yeğeni ile birlikte maç izlemek için West Ham Stadyumu'na gider. Tuttukları takımı desteklemeye giden ikili oldukça heyecanlıdır. Fakat maçın başlamasının ardından aldığı telefon kendisinin ve statta bulunan insanların hayatını kabusa çevirir… Peki; Son Darbe filmi konusu nedir? Son Darbe filmi oyuncuları kimler?
Eski bir asker olan Michael Knox, yeğeni ile birlikte maç izlemek için West Ham Stadyumu'na gider. Tuttukları takımı desteklemeye giden ikili oldukça heyecanlıdır. Fakat maçın başlamasının ardından aldığı telefon kendisinin ve statta bulunan insanların hayatını kabusa çevirir. Telefonun ucundaki teröristler stadyumu kontrolleri altına aldıklarını ve dediklerini yapmazlarsa patlatacaklarını söyler. Üstelik bu sırada Michael'ın yeğenini kaçırmışlardır. Teröristler, Michael'ın yeğenini serbest bırakma karşılığında yüklü miktarda fidye ister. Aksi takdir yeğeni dahil stattaki herkes ölecektir. Michael'ın onları durdurabilmek için sadece 90 dakikası vardır. Zamanla yarışan Michael Knox teröristleri etkisiz hale getirip yeğenini ve stattaki binlerce insanın hayatını kurtarabilecek midir?
Orjinal adı : Final Score
Yönetmen : Scott Mann
Yapım Yılı : 2018
Türü : Aksiyon
Oyuncular : Dave Bautista, Pierce Brosnan, Ray Stevenson