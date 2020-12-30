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kimdir? Yılbaşı Özel konuğu , nereli?

Show Tv ekranlarında yayınlanan Yılbaşı Özel konuğu arasında yer alıyor. Avanoğlu’nun oyunculuktaki başarısının yanı sıra Güldür Güldür Show programındaki performansı damga vuracak. İlk televizyon deneyimini "Düşman Kardeşler" isimli dizide edinen ünlü oyuncu hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. 1979 İzmir doğumlu ? Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu , nereli?

Giriş Tarihi: 30.12.2020 15:18 ABONE OL
Toygan Avanoğlu kimdir? Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu Toygan Avanoğlu kaç yaşında, nereli?

Güldür Güldür Show 31 Aralık Perşembe günü Yılbaşı Özel konukları arasında Toygan Avanoğlu yer alıyor. Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konukları arasında yer alan Avanoğulu'nun performansı çok konuşulacak. Televizyon dizilerindeki başarısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken yakışıklı oyuncu Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde Sefer Kadıoğlu karakterini canlandırıyor. Peki Toygan Avanoğlu kimdir? Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu Toygan Avanoğlu kaç yaşında, nereli?

TOYGAN AVANOĞLU KİMDİR?

Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu olarak gündeme gelen Toygan Avanoğlu, 19 Ocak 1979, İzmir doğumlu sinema ve televizyon oyuncusudur. İlk televizyon deneyimini "Düşman Kardeşler" isimli dizide edinmiştir.

TOYGAN AVANOĞLU HAKKINDA

Toygan Avanoğlu, 19 Ocak 1979, İzmir doğumlu sinema ve televizyon oyuncusudur. İlk televizyon deneyimini "Düşman Kardeşler" isimli dizide edinmiştir. Ayrıca eskiden Milli Basketbolcu olarak forma giymiştir. Çocukluğunda bir yıl "Müjdat Gezen Sanat Merkez"inde şan dersi almıştır. Kanal-İ-Zasyon filmi ile de oyunculuk kariyerine ilk adımı atmıştır.

TOYGAN AVANOĞLU ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Düşman Kardeşler (İlker) 2012

Güzel Köylü (Bünyamin Kalas) 2014

Hanım Köylü (Koptagel) 2016

Yeni Gelin (İskender Bozok) 2017 – 2018

Meleklerin Aşkı (Necmettin Çekilmez) 2018

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Sefer Kadıoğlu) 2019

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Toygan Avanoğlu kimdir? Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu Toygan Avanoğlu kaç yaşında, nereli?
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