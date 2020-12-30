Kuruluş Osman'ın yeni oyuncusu Yağızkan Dikmen kimdir? Yağızkan Dikmen kaç yaşında, nereli?

Ünlü oyuncu Yağızkan Dikmen son günlerde sıklıkla gündeme geliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin yeni karakterlerinden biri olmaya hazırlanan Yağızkan'ın hayatı, yaşı, oynadığı diziler merak ediliyor. Asla Vazgeçmem dizisinde Emin karakteriyle tanınan simalar arasına giren ünlü oyuncunun film projeleri de bulunuyor. Peki Yağızkan Dikmen kimdir? Kuruluş Osman oyuncusu Yağızkan Dikmen kaç yaşında, nereli?
Ünlü oyuncu Yağızkan Dikmen Kuruluş Osman dizisinde katılmasıyla sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Birçok dizi ve film projesinde yer alan Dikmen'in yeni dizisinin belli olmasıyla hayatına dair detaylar araştırılmaya başlandı. 1988 doğumlu yakışıklı oyuncu Yağızkan Dikmen hakkında tüm bilgiler sizlerle…
Yağızkan Dikmen Haliç Üniversitesi Tiyatro ve Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur. Bugüne kadar Ağır Roman Yeni Dünya, Cinayet ve Asla Vazgeçmem gibi projelerde rol almıştır.
1988 doğumlu yakışıklı oyuncu Yağızkan Dikmen İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Yaşantısını İstanbul'da sürdürmektedir. En son rol aldığı Asla Vazgeçmem dizisinde Emin karakterini canlandırmıştır.
Ayrıca 2007 senesinde O ve 2011 senesinde Zamansız isimli kısa filmlerde ve Aykırı İkili ile Shakespeare'ın Cadıları isimli tiyatro oyuncularında yer almıştır.. Haliç Üniversitesinde konservatuar öğrencisi olan kardeşi Yağızkan Dikmen, "Güzel Günler Göreceğiz" sinema filminde ve "Ağır Roman Yeni Dünya"ile "Cinayet" dizilerinin kadrosunda yer aldı. Son olarak Yağızkan Dikmen, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna katıldı.