Yeşim Salkım kimdir? Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu Yeşim Salkım kaç yaşında, nereli?

YEŞİM SALKIM HAYATI!

1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yeşim Salkım, Arnavut kökenli bir aileye mensup. Müzisyen Dursun Salkım'ın kızı olan Yeşim Salkım, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Türk Sanat Müziği Bölümü mezunudur.

Profesyonel müzik yaşamına 1994'te başlayan Yeşim Salkım, bu dönem çıkardığı albümlerle büyük beğeni toplayan Yeşim Salkım, 1996 yılında kamera karşısına geçerek oyunculuğa başladı. İlk oynadığı film, Eşkıya'da başrol karakteri Emel'i canlandırdı ve gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

Beş defa dünya evine giren Yeşim Salkım, 1989'da Mustafa İmre ile ilk evliliğini yaptı. Yeşim Salkım'ın bu evliliğinden 1990 yılında Gizem adını verdiği kızı dünyaya geldi. Mustafa İmre'den ayrıldıktan sonra bir dönemde iş adamı Hakan Uzan'la evli kalan Yeşim Salkım son olarak Hakan Eratik ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten 2011 yılında Ada adını verdikleri kızını dünyaya getirdi.