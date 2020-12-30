Yılbaşı akşamı (31 Aralık 2020) Televizyonda neler var? Yılbaşı Özel Tv programları neler, programların konukları kimler olacak?

Yılbaşı akşamı kanalların Tv yayın akışı şimdiden araştırma konusu haline geldi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle yeni yıla evlerinde aileleri ve sevdikleriyle girecek olan kişiler televizyon ekranlarında yayınlanacak olan programlarla da keyiflerine keyif katacak. Bu kapsamda Kanal D, Show Tv, Tv8, Atv gibi tüm kanallar izleyenlerini ekranlara kilitleyecek sürprizlerle geliyor. Peki, 31 Aralık yılbaşı akşamı Televizyonda neler var? Yılbaşı özel Tv programları neler, programların konukları kimler olacak? İşte tüm detaylar…

YILBAŞI ÖZEL PROGRAMLAR HANGİLERİ, KONUKLARI KİMLER OLACAK?

31 Aralık yılbaşı akşamında televizyon ekranlarında birbirinden ünlü konukları ile programlar izleyenleri ile buluşacak. Yeni yıla koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde girmek zorunda kalan binlerce vatandaş vakitlerini güzel değerlendirebilmek üzere tv yayın akışı arayışına çıktı…