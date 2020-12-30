Bu akşam ekrana gelecek olan Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncularıyla ilgi görüyor. Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı film 2017 yılında vizyona girmiştir. Günümüzde de sevilerek izlenilen komedi türündeki filmin konusu ve oyuncularının yanı sıra çekildiği yerlerde merak uyandırıyor. Peki Yol Arkadaşım filmi konusu ne, oyuncuları kim? Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi?

YOL ARKADAŞIM FİLMİNİN KONUSU NE?

Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmak.

Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.

YOL ARKADAŞIM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yol Arkadaşım filminin çekimleri genel olarak İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve Balıkesir'e bağlı olan Ayvalık ilçesinde yapıldı.

YOL ARKADAŞIM FİLMİNİN OYUNCULARI

Oğuzhan Koç

İbrahim Büyükak

Emre Kınay

Eda Ece

Aslı Bekiroğlu

Bahar Şahin

Muharrem Bayrak

Toygan Avanoğlu

Eser Yenenler

Dilber Ay