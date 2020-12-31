1 Ocak 2021 tarihi Cuma gününe denk geldiğine göre 14 Şubat 2021 sevgililer günü hangi güne denk gelecektir? 2021 sevgililer günü ne zaman?

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile şu anda atv'de! 90'lar rüzgarıyla ekranlara gelen Milyoner'de az önce sorulan 1 Ocak 2021 tarihi Cuma gününe denk geldiğine göre 14 Şubat 2021 sevgililer günü hangi güne denk gelecektir? sorusu, izleyiciler için merak konusu oldu. Serdar Ortaç, Emel Müftüoğlu, Burak Kut'un 1 milyonluk ödül için ter dökeceği yarışmada heyecan dorukta. Peki, 1 Ocak 2021 tarihi Cuma gününe denk geldiğine göre 14 Şubat 2021 sevgililer günü hangi güne denk gelecektir? sorusunun cevabı nedir?
İşte, doğru cevap!
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümünde Serdar Ortaç'a yöneltilen sorunun cevabını izleyenler merak etti.
1 Ocak 2021 tarihi Cuma gününe denk geldiğine göre 14 Şubat 2021 sevgililer günü hangi güne denk gelecektir?
Cevap: Pazar günü