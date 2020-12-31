2021 O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı özel programı konukları kimler?

Merakla beklenen O Ses Türkiye yılbaşı özel konukları belli oldu. TV 8 ekranlarına gelecek olan program, izleyenlere eğlenceli anlar yaşatacak. Her yıl yılbaşı geleneği olarak kabul edilen ve klasikleşen programın jüri koltuğunda ise Seda Sayan'ın yerine Ebru Gündeş olacak. Peki; O Ses Türkiye yılbaşı özel konukları kimler? 2021 O Ses Türkiye yılbaşı özele katılan isimler!

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI BELLİ OLDU!

Her yeni yılın klasikleşen geleneği haline gelen O Ses Türkiye yılbaşı özel programı 31 Aralık Perşembe akşamı ekranlarda yerini alacak. Sahnede birbirinden ünlü isimler yer alacak. İşte O Ses Türkiye yılbaşı özel konukları ve detayları…