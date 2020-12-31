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bu akşam var mı, neden yok? yayınlanacak?

Show TV ekranlarında yayınlanan yeni bölüm izleyiciyle buluşması bekleniyor. Her hafta Perşembe günü yeni bölümüyle ekrana gelen dizi Show TV yayın akışında görülmüyor. Yayınlanan son bölümde ise Ali'nin kaderinin sonsuza dek değişmesi damga vurdu. Yeni bölüm fragmanı da merak edilirken dizinin yeni bölümü ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki , neden yok? yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 31.12.2020 18:20 ABONE OL
Alev Alev bu akşam var mı, neden yok? Alev Alev yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Başrollerinde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz'in rol aldığı Alev Alev yeni bölüm merakla bekleniyor. Her hafta bugün ekranlara gelen dizinin yılbaşı gecesine denk gelmesi nedeniyle bu akşam Show TV'de yer almıyor olması sevenlerinin gündemine gelirken Güldür Güldür Show yılbaşı özel bölümü ve sevilen konukları ile sevenleriyle buluşacak. Peki Alev Alev bu akşam var mı, neden yok? Alev Alev yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ALEV ALEV BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

Alev Alev Show TV'nin 31 Aralık Perşembe tv yayın akışında görülmüyor. Dizinin yerine Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel bölümü yayınlanacak. Haberimizde, Bir Alev Alev yeni bölümle alakalı bilgilere ve tv yayın akışına ulaşabilirsiniz.

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Alev Alev yeni bölümün gelecek hafta yayınlanması bekleniyor.

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemre akıl sağlığı raporu almak için karşısına çıktığı heyetin kararını beklerken, Çelebi'nin her şeyi altüst edecek planından habersizdir. Vergi borcu sonrası eve haciz gelme tehlikesi ile karşılaşan Ozan'ın başı, daha büyük bir belaya girer.

Ömer'in vurulmasından sonra, Rüya ile Ömer'in kalpleri birbirine daha fazla kenetlenmeye başlar.

Ali tarafından bıçaklanan İskender'in hastanede gözlerini açmasının ardından, Tomris ve Çiçek'i zor saatler beklerken, Ali'nin kaderi sonsuza dek değişmek üzeredir.

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Alev Alev bu akşam var mı, neden yok? Alev Alev yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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