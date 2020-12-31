Başrollerinde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz'in rol aldığı Alev Alev yeni bölüm merakla bekleniyor. Her hafta bugün ekranlara gelen dizinin yılbaşı gecesine denk gelmesi nedeniyle bu akşam Show TV'de yer almıyor olması sevenlerinin gündemine gelirken Güldür Güldür Show yılbaşı özel bölümü ve sevilen konukları ile sevenleriyle buluşacak. Peki Alev Alev bu akşam var mı, neden yok? Alev Alev yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Alev Alev Show TV'nin 31 Aralık Perşembe tv yayın akışında görülmüyor. Dizinin yerine Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel bölümü yayınlanacak. Haberimizde, Bir Alev Alev yeni bölümle alakalı bilgilere ve tv yayın akışına ulaşabilirsiniz.
Alev Alev yeni bölümün gelecek hafta yayınlanması bekleniyor.
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