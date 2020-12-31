Atlara alerjisi olan oyuncu kimdir? Atlara alerjisi var! Clint Eastwood mu, Russel Crowe mu?

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile şu anda atv'de! 90'lar rüzgarıyla ekranlara gelen Milyoner'de az önce sorulan Atlara alerjisi olan oyuncu kimdir? sorusu, izleyiciler için merak konusu oldu. Serdar Ortaç, Emel Müftüoğlu, Burak Kut'un 1 milyonluk ödül için ter dökeceği yarışmada heyecan dorukta. Peki, Atlara alerjisi olan oyuncu kimdir? sorusunun cevabı nedir?

Atlara alerjisi olan oyuncu kimdir?

İşte, doğru cevap!