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Atlara alerjisi olan oyuncu kimdir? Atlara alerjisi var! Clint Eastwood mu, Russel Crowe mu?

'de! Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması şimdi 'de! Az önce Serdar Ortaç'a sorulan Atlara alerjisi olan oyuncu kimdir? sorusu izleyiciler için merak konusu oldu. Peki,  Atlara alerjisi olan oyuncu kimdir? sorusunun cevabı ne? İşte, Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümünde az önce sorulan soru...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 23:38 Son Güncelleme: 31.12.2020 23:40 ABONE OL
Atlara alerjisi olan oyuncu kimdir? Atlara alerjisi var! Clint Eastwood mu, Russel Crowe mu?

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile şu anda atv'de! 90'lar rüzgarıyla ekranlara gelen Milyoner'de az önce sorulan Atlara alerjisi olan oyuncu kimdir? sorusu, izleyiciler için merak konusu oldu. Serdar Ortaç, Emel Müftüoğlu, Burak Kut'un 1 milyonluk ödül için ter dökeceği yarışmada heyecan dorukta. Peki, Atlara alerjisi olan oyuncu kimdir? sorusunun cevabı nedir?

Atlara alerjisi olan oyuncu kimdir?

İşte, doğru cevap!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümünde Serdar Ortaç'a yöneltilen sorunun cevabını izleyenler merak etti.

Clint Eastwood

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Atlara alerjisi olan oyuncu kimdir? Atlara alerjisi var! Clint Eastwood mu, Russel Crowe mu?
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