Arabesk müziğin usta ismi Cengiz Kurtoğlu kimdir? Çok Güzel Hareketler 2 konuğu Cengiz Kurtoğlu kaç yaşında ve nereli?

CENGİZ KURTOĞLU HAYATI

Cengiz Kurtoğlu, 5 Mayıs 1959 tarihinde Arhavi, Artvin'de doğdu. 61 yaşındaki Türk müzisyen, piyanist ve şarkıcı Cengiz Kurtoğlu'nun Taverna müziği ve arabesk tarzında albümleri de vardır. Şarkılarında aşk acısı gibi bireysel konuları işler. Yorgun Yıllarım buna örnektir.

Laz asıllı olan Cengiz Kurtoğlu, öğrenim hayatını Artvin`de tamamladı. Memleketinde bulunan çay fabrikasında memur olarak çalışmaya başlayan Kurtoğlu, daha sonra Arhavi`de "Ciha Dağı Efsanesi" isimli bir orkestra kurarak müziğe giriş yaptı.