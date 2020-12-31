Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek kimdir? Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel programı konuğu Emir Can İğrek kaç yaşında ve nereli?

Emir Can İğrek Çok Güzel Hareketler 2 programının Yılbaşı akşamına özel programında boy gösteriyor. 2020 yılında çıkarttığı şarkılarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı konuk olduğu komedi programında izleyenlerinin gündemine geliyor. Peki, Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel programı konuğu Emir Can İğrek kimdir? Emir Can İğrek kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında merak edilen o detaylar…
EMİR CAN İĞREK KİMDİR?
"Müzik Kutusu" adını verdiği şarkısıyla beraber ile 2020 yılında başarılı bir çıkış yakalayan sanatçı Emir Can İğrek kısa sürede büyük bir hayran kitlesinin sahibi olmuştur. Çocukluk yıllarından beri müzik ile iç içe yetişen isim Nazım Hikmet Akademisinde eğitiminin yanı sıra, 4 sene koroda yer almıştır.
EMİR CAN İĞREK HAYATI!
Emir Can İğrek, 2 Nisan 1993'te Tekirdağ'da dünyaya geldi. Aslen Tekirdağlı olan şarkıcı, müzik yolculuğuna da burada kurduğu sahne guruplarıyla başladı.
Müzik ve edebiyat ile iç içe bir çocukluk dönemi geçirmiş, Nazım Hikmet Akademisinde eğitiminin yanı sıra, 4 sene koroda yer almıştır.
"Müzik Kutusu" isimli şarkı ile başarılı bir çıkış yakalayan sanatçı Emir Can İğrek besteler yapmıştır çocukluk yıllarından beri müzik ile iç içe yetişmiştir.
2017 yılında "Gönül Davası" isimli şarkısıyla ve 2018'de "Aç Bağrını" isimli çalışmalarından takipçilerinin dikkatini üzerine çekmiştir.
Akustik programına katıldıktan sonra ciddi bir hayran kitlesine ulaşan Emir Can İğrek, kısa zamanda geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başardı.
Ailesi Çerkezköy'de yaşayan Emir Can İğrek, üniversite 2.ci sınıftan bu yana yaşantısını İstanbul'da sürdürmektedir.