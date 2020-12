Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek kimdir? Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel programı konuğu Emir Can İğrek kaç yaşında ve nereli?

Emir Can İğrek Çok Güzel Hareketler 2 programının Yılbaşı akşamına özel programında boy gösteriyor. 2020 yılında çıkarttığı şarkılarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı konuk olduğu komedi programında izleyenlerinin gündemine geliyor. Peki, Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel programı konuğu Emir Can İğrek kimdir? Emir Can İğrek kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında merak edilen o detaylar…

EMİR CAN İĞREK KİMDİR?

"Müzik Kutusu" adını verdiği şarkısıyla beraber ile 2020 yılında başarılı bir çıkış yakalayan sanatçı Emir Can İğrek kısa sürede büyük bir hayran kitlesinin sahibi olmuştur. Çocukluk yıllarından beri müzik ile iç içe yetişen isim Nazım Hikmet Akademisinde eğitiminin yanı sıra, 4 sene koroda yer almıştır.