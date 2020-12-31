Demet Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Demet Özdemir hakkında bilgiler!

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir, 26 Şubat 1992'de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli'de doğdu. Ailesi Bulgaristan göçmenidir. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşındı.

Bengü'nün dans ekibinde yer alıp daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans etmeye başladı. 2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları'nda yürütülen eğitimlere katılarak iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı.

Mustafa Sandal'ın Ateş Et ve Unut adlı klibinde yer aldı. İlk televizyon deneyimini, 2013 yılında FOX TV'de yayımlanan Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide Aylin karakterini canlandırarak yaşadı. Daha sonra Kurt Seyit ve Şura adlı dizide Alya karakterini, Tut Sözünü adlı Sinema filminde ise Demet karakterini canlandırdı. 2015 yılında Star TV'de yayımlanan Çilek Kokusu adlı dizide Aslı karakterini canlandırdı. Bengü'nün Hodri Meydan şarkısının klibinde oynadı.

2016-2017 yılları arasında FOX TV'de yayımlanan No.:309 adlı dizide Lale karakterini canlandırdı. 2017 yılında Burak Aksak'ın yazıp yönettiği Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde Aysel karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Erkenci Kuş adlı dizide Sanem karakterini canlandırdı. Erkenci Kuş dizisindeki performansı ile Murex D'or Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

2019 yılının Aralık ayından itibaren TV8'de yayımlanan ve Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı gerçek bir romandan uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat vermektedir.

DEMET ÖZDEMİR DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2015 Tut Sözünü Demet Başrol oyuncusu

2017 Sen Kiminle Dans Ediyorsun Aysel Başrol oyuncusu

2013-2014 Sana Bir Sır Vereceğim Aylin Gündoğdu Başrol oyuncusu

2014 Kurt Seyit ve Şura Alya Baronez Yardımcı karakter

2015 Çilek Kokusu Aslı Koçer Mazharoğlu Başrol oyuncusu

2016-2017 No.:309 Lale Yenilmez Sarıhan Başrol oyuncusu

2018-2019 Erkenci Kuş Sanem Aydın Divit Başrol oyuncusu

2019- Doğduğun Ev Kaderindir Zeynep Karaca Başrol oyuncusu