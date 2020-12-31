Ezgi Mola kimdir? O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel program konuğu olan Ezgi Mola kaç yaşında?

O Ses Türkiye yılbaşı özel programı izleyiciyle buluşurken konuklar arasında yer alan Ezgi Mola tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Son dönemin en popüler ismi Ezgi'nin O Ses Türkiye jürisini şaşırtması bekleniyor. Masumlar Apartmanı dizisiyle ününe ün katan Ezgi'nin hayatına dair sorgulamalar an itibariyle hız kazandı. Peki Ezgi Mola kimdir? 2021 O Ses Türkiye yılbaşı özel program konuğu olan Ezgi Mola kaç yaşında, nereli, dizileri nelerdir?

EZGİ MOLA KİMDİR?

Televizyon ekranlarının popüler ismi Ezgi Mola son dönemin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Son olarak O Ses Türkiye yılbaşı 2021 özel programı konuğu olan Ezgi Mola 29 Mart 1983 İstanbul doğmuştur.

EZGİ MOLA HAKKINDA

Ezgi Mola, 29 Mart 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu, Kadir Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesi'nde eğitimini tamamlayan oyuncu, lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk kurslarına katılmaya karar verdi ve lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni bölüm birincisi olarak tamamladı.

18 yaşındayken Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazananan Ezgi Mola, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Öte yandan Aydoğan Temel'den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı.

2005 Kasım ayında BKM Mutfak'a katıldı. 2005'de yer aldığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı. 2006 yılında Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı. Televizyonda Arkadaşım Hoşgeldin adlı eğlence programının 2017-2018 sezonunda Tolga Çevik ile birlikte ekrana geldi. Mola, 1,63 boyunda ve 58 kilodur. Bir süredir Mustafa Aksakallı ile birliktelik yaşıyor.



ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Organize İşler Sazan Sarmalı (2019)

Aydede (2018)

Lady Winsley'i Kim Öldürdü (2018)

Maide'nin Altın Günü (2017)

Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2016)

Kocan Kadar Konuş (2015)

Patron Mutlu Son İstiyor (2013)

Soğuk (2013)

Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013)

Celal ile Ceren (2013)

Pazarları Hiç Sevmem (2012)

Dedemin İnsanları (2011)

Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (2011)

Veda (2010) - Latife Hanım

Hayatımın Kadınısın (2006)

Organize İşler (2005) – Berrak

DİZİLERİ

Masumlar Apartmanı (2020)

Jet Sosyete (2020)

Arkadaşım Hoşgeldin (2013-2020)

Kötü Yol (2012)

Yalan Dünya (2012)

Bir Ömür Yetmez (2011)

Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (2010)

Canım Ailem (2008-2010)

Sınıf (2008)

Kolay Gelsin (2008)

Senden Başka (2007)

Hırsız Polis (2005-2006)

Görünmez Adam (2004)

Sevinçli Haller (2004)

Sultan Makamı (2003)

Unutma Beni (2002)

Karate Can (2000)