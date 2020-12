Fatih Terim'in teknik direktör olarak çıktığı futbol maçlarında söylediği ve kameralar tarafından kaydedilmiş nasıl bir sözü yoktur? Fatih Terim sözleri

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile şu anda atv'de! 90'lar rüzgarıyla ekranlara gelen Milyoner'de az önce sorulan Fatih Terim'in teknik direktör olarak çıktığı futbol maçlarının öncesinde, sonrasında veya devre arasaında söylediği ve kameralar tarafından kaydedilmiş nasıl bir sözü yoktur? sorusu, izleyiciler için merak konusu oldu. Serdar Ortaç, Emel Müftüoğlu, Burak Kut'un 1 milyonluk ödül için ter dökeceği yarışmada heyecan dorukta. Peki, Fatih Terim'in teknik direktör olarak çıktığı futbol maçlarında söylediği ve kameralar tarafından kaydedilmiş nasıl bir sözü yoktur? sorusunun cevabı nedir?

Everything is something happened

What can I do sometimes

Taktik maktik yok bam bam bam

Asıl olan Galatasaray'dır

İşte, doğru cevap!