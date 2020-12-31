Fatih Terim'in teknik direktör olarak çıktığı futbol maçlarında söylediği ve kameralar tarafından kaydedilmiş nasıl bir sözü yoktur? Fatih Terim sözleri

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile şu anda atv'de! 90'lar rüzgarıyla ekranlara gelen Milyoner'de az önce sorulan Fatih Terim'in teknik direktör olarak çıktığı futbol maçlarının öncesinde, sonrasında veya devre arasaında söylediği ve kameralar tarafından kaydedilmiş nasıl bir sözü yoktur? sorusu, izleyiciler için merak konusu oldu. Serdar Ortaç, Emel Müftüoğlu, Burak Kut'un 1 milyonluk ödül için ter dökeceği yarışmada heyecan dorukta. Peki, Fatih Terim'in teknik direktör olarak çıktığı futbol maçlarında söylediği ve kameralar tarafından kaydedilmiş nasıl bir sözü yoktur? sorusunun cevabı nedir?
Everything is something happened
What can I do sometimes
Taktik maktik yok bam bam bam
Asıl olan Galatasaray'dır
İşte, doğru cevap!
Fatih Terim'in teknik direktör olarak çıktığı futbol maçlarının öncesinde, sonrasında veya devre arasaında söylediği ve kameralar tarafından kaydedilmiş nasıl bir sözü yoktur?
Cevap:Taktik maktik yok bam bam bam