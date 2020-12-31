Güldür Güldür Show yılbaşı konukları kimler? 31 Aralık Bugün Güldür Güldür Show yılbaşı özel konuklarında kimler var?

Güldür Güldür Show ile yeni yıl coşkusu Show TV'de olacak. Birbirinden yetenekli oyuncularıyla kahkaha attıran Güldür Güldür Show yılbaşı konukları izleyiciyle buluşuyor. Özellikle Aslıhan Güner, İsmail Demirci; Olgun Toker, Toygan Avanoğlu performansları ile izleyiciler hem büyülenecek hem şaşıracak. Peki Güldür Güldür Show yılbaşı konukları kimler? 31 Aralık 2020 Güldür Güldür Show yılbaşı özel konuklarında kimler var?

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

Show Tv ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show yılbaşı özel konukları an itibariyle merak ediliyor. 31 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelecek olan Güldür Güldür Show yılbaşı özel programı konukları arasında Aslıhan Güner, İsmail Demirci, Toygan Avanoğlu, Yeşim Salkım, Ayta Sözeri gibi isimler yer alıyor…