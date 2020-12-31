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yılbaşı konukları kimler? 31 Aralık Bugün konuklarında kimler var?

Show TV’nin komedi programı yılbaşı özel konukları ile ekrana geliyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yılbaşı özel bölümüyle birçok ünlü isim izleyici karşısına çıkacak. Güldürürken eğlendiren programına Arıza ve Kuzey Yıldızı oyuncularının performansı damga vuracak. Yeni yıla evinde girecekler için en büyük eğlencelerden biri de televizyon ekranlarında yayınlanan programlar oluyor. Peki kimler? 31 Aralık konuklarında kimler var?

Giriş Tarihi: 31.12.2020 18:34 Son Güncelleme: 31.12.2020 18:36 ABONE OL
Güldür Güldür Show yılbaşı konukları kimler? 31 Aralık Bugün Güldür Güldür Show yılbaşı özel konuklarında kimler var?

Güldür Güldür Show ile yeni yıl coşkusu Show TV'de olacak. Birbirinden yetenekli oyuncularıyla kahkaha attıran Güldür Güldür Show yılbaşı konukları izleyiciyle buluşuyor. Özellikle Aslıhan Güner, İsmail Demirci; Olgun Toker, Toygan Avanoğlu performansları ile izleyiciler hem büyülenecek hem şaşıracak. Peki Güldür Güldür Show yılbaşı konukları kimler? 31 Aralık 2020 Güldür Güldür Show yılbaşı özel konuklarında kimler var?

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

Show Tv ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show yılbaşı özel konukları an itibariyle merak ediliyor. 31 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelecek olan Güldür Güldür Show yılbaşı özel programı konukları arasında Aslıhan Güner, İsmail Demirci, Toygan Avanoğlu, Yeşim Salkım, Ayta Sözeri gibi isimler yer alıyor…

31 ARALIK 2020 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI ÖZEL KONUKLARINDA KİMLER VAR?

Güldür Güldür yılbaşına özel bölümüyle kahkahaya davet ediyor. Birbirinden özel konuklarıyla unutamayacağınız bir eğlence sizi bekliyor. İşte Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel konukları;

Aslıhan Güner, İsmail Demirci; Olgun Toker, Toygan Avanoğlu, Yeşim Salkım, Ayta Sözeri

Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel, 31 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Güldür Güldür Show yılbaşı konukları kimler? 31 Aralık Bugün Güldür Güldür Show yılbaşı özel konuklarında kimler var?
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