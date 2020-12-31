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Hangisi bir kare bulmacada Türkiye'nin bir ili şeklindeki sorunun cevabı için ayrılmış kutucuk sayısı olamaz-

Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması şimdi 'de! Az önce 'a sorulan Hangisi bir kare bulmacada Türkiye'nin bir ili şeklindeki sorunun cevabı için ayrılmış kutucuk sayısı olamaz sorusu izleyiciler için merak konusu oldu. Peki, Hangisi bir kare bulmacada Türkiye'nin bir ili şeklindeki sorunun cevabı için ayrılmış kutucuk sayısı olamaz sorusunun cevabı ne? İşte, Kim Olmak İster Yılbaşı Özel bölümünde az önce sorulan soru...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 21:00 Son Güncelleme: 31.12.2020 21:01 ABONE OL
Hangisi bir kare bulmacada Türkiye'nin bir ili şeklindeki sorunun cevabı için ayrılmış kutucuk sayısı olamaz- Milyoner

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile şu anda atv'de! 90'lar rüzgarıyla ekranlara gelen Milyoner'de az önce sorulan Hangisi bir kare bulmacada Türkiye'nin bir ili şeklindeki sorunun cevabı için ayrılmış kutucuk sayısı olamaz- sorusu, izleyiciler için merak konusu oldu. Serdar Ortaç, Emel Müftüoğlu, Burak Kut'un 1 milyonluk ödül için ter dökeceği yarışmada heyecan dorukta. Peki, Hangisi bir kare bulmacada Türkiye'nin bir ili şeklindeki sorunun cevabı için ayrılmış kutucuk sayısı olamaz- sorusunun cevabı nedir?

İşte, doğru cevap!

Hangisi bir kare bulmacada "Türkiye'nin bir ili" şeklindeki sorunun cevabı için ayrılmış toplam kutucuk sayısı olamaz?

A) 7
B) 9
C) 11
D) 13

Doğru cevap: C) 11

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Hangisi bir kare bulmacada Türkiye'nin bir ili şeklindeki sorunun cevabı için ayrılmış kutucuk sayısı olamaz- Milyoner
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