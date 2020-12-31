Hangisi bir kare bulmacada Türkiye'nin bir ili şeklindeki sorunun cevabı için ayrılmış kutucuk sayısı olamaz- Milyoner

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile şu anda atv'de! 90'lar rüzgarıyla ekranlara gelen Milyoner'de az önce sorulan Hangisi bir kare bulmacada Türkiye'nin bir ili şeklindeki sorunun cevabı için ayrılmış kutucuk sayısı olamaz- sorusu, izleyiciler için merak konusu oldu. Serdar Ortaç, Emel Müftüoğlu, Burak Kut'un 1 milyonluk ödül için ter dökeceği yarışmada heyecan dorukta. Peki, Hangisi bir kare bulmacada Türkiye'nin bir ili şeklindeki sorunun cevabı için ayrılmış kutucuk sayısı olamaz- sorusunun cevabı nedir?

İşte, doğru cevap!