İbo Show yılbaşı özel programının konuklarından biri Hande Yener oldu. İstanbul doğumlu şarkıcının diğer ismi Makbule'dir. Bir giyim mağazasında satış elemanı olarak çalışan ve Hülya Avşar'ın mağazaya gelmesi ile tanınan İbo Show yılbaşı özel konuklarından Hande Yener kimdir? Hande Yener kaç yaşında ve nereli?

HANDE YENER KİMDİR?

Makbule Hande Özyener ya da sahne adıyla Hande Yener, 12 Ocak 1973 da İstanbul'da doğdu. Türk şarkıcı, söz yazarı ve prodüktördür.

Bir ablası var. Liseyi İstanbul'da bitirdi. Liseden sonra evlendi ve Çağın adını verdiği bir oğlu oldu. 1994'te boşandı.