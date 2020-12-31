İbo Show yılbaşı özel konuklarından Serdar Ortaç kimdir? Serdar Ortaç kaç yaşında ve nereli?

16 Şubat 1970'te İstanbul'da Vakıf Gureba Hastanesi'nde doğdu. Aslen Kastamonuludur ve köken olarak Kırım Tatarı'dır. İlk öğrenimini Kocamustafapaşa'da ve orta öğrenimini Suadiye Lisesi'nde tamamladı. Lise öğrenimini ise Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi, Torna ve Tesviye bölümünde tamamladı. Babası küçük bir dükkanda torna tezgâhı olan plastik kalıpçısıydı. Çocukluğunda babasının yanında çalışır, hafta sonları ise simit ve su satardı. Babası sayesinde iş hayatını ve ayakta durmayı öğrendiğini, birçok şeyi babasına borçlu olduğunu sanatçı sık sık dile getirmektedir. Yüksek öğrenimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde başladı fakat tahsilini tamamlamadan üniversiteden ayrıldı.

Bir sene kadar İstanbul'daki radyolardan birinde program yapımcısı ve sunucu olarak çalıştı. Radyo programlarını dinleyen bir albüm yapımcısı tarafından dönemin plak şirketlerinden biri olan RAKS ile sözleşme imzalaması teklif edildi. Böylelikle o güne kadar yazdığı şarkılarını, kendi sesi ile seslendirme şansını yakaladı ve ilk albümünü yaptı.

1994-99: Aşk İçin, Yaz Yağmuru ve Gecelerin Adamı

17 Ağustos 1994'te ilk albümü "Aşk İçin" ile müzik dünyasına merhaba dedi. "Karabiberim" ile çıkış yapan Serdar Ortaç, bu parça ile uzun süre gündemde kaldı.Aşk için adlı albümünde müzisyen Özkan Turgay'la çalışan Serdar Ortaç'ın albümünden "Değmez" ve "Hadi Git" gibi şarkılar da çok sevildi. Listelerde üst sıralara yükseldi. Serdar Ortaç bu başarısı ile 1. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı" ödülünü kazandı.

1 Mart 1996'da ikinci albümü olan Yaz Yağmuru'nu yayınladı. İkinci albümünde Feyyaz Kuruş, Selim Çaldıran, Erhan Güleryüz, Aşkın Tuna, Metin Arolat gibi isimlerle çalıştı. Bu albümde söz ve müziğini Metin Arolat ile beraber yaptığı "Gamzelim", "Sana Uzandım", "Ben Adam Olmam", "Yaz Yağmuru" gibi pek çok hit şarkıya imza attı.

21 Şubat 1997'de bu albümü "Loco Para Amar" adıyla tamamını İspanyolca seslendirerek Meksika'da bir albüm yaptı. Daha sonra Türkiye'de de bu albümü, İspanyolca bir single olarak hazırladı. Sanatçı bu yıl içerisinde Sibel Can'a verdiği "Padişah" adlı şarkı ile "Milliyet Yılın En Sevilen Şarkısı" ödülüne layık görüldü.

1998'de asker kaçağı olduğu gerekçesiyle 66 gün hapiste kaldı. 3. albümü olan "Gecelerin Adamı", 10 Temmuz 1998'de piyasaya çıktı. Bu albümünde de aranjör olarak Selim Çaldıran ve Feyyaz Kuruş'la çalıştı, albümdeki "Gecelerin Adamı" şarkısı yılın en çok dinlenen şarkılarından birisi oldu. "Mutsuzsun" şarkısında Ebru Gündeş'le aynı klipte rol aldı. Ortaç, 1999 yılında "Hürriyet Altın Kelebek" yılın en başarılı sanatçısı ödülünü aldı.

2000-03: Bilsem ki ve Okyanus

5. albüm çalışması Bilsem ki 21 Ekim 1999'da çıktı. Bu albümde Selim Çaldıran, Feyyaz Kuruş ve Murat Yeter gibi isimlerle çalıştı. "Asrın Hatası", "Bilsem ki" ve "Seninki" şarkıları albümün klip çekilen şarkıları oldu. 2000 yılında Ortaç, "Kral TV Video Müzik Ödülleri"de pop müzik en iyi erkek sanatçı ödülüne layık görüldü.

6. albümü "Sahibinin Sesi" oldu. 7 Mayıs 2001'de piyasaya çıktı. Diğer sanatçı dostlarına verdiği şarkıların Hülya Avşar - Aradın mı?, Muazzez Abacı - Umrumda Değil, Sibel Can - Padişah ve Kanasın, Fulden Uras - Bensiz Olsun, Emel Müftüoğlu - Dertli Dünya yanı sıra kendi şarkılarının remixlerine yer verdi.

7. albümü "Okyanus" 10 Temmuz 2002'de piyasaya çıktı. Albümde Erhan Bayrak, Erdem Kınay, Alper Erinç gibi müzisyenlerle çalıştı. İlk klip şarkısı olan "Kabahat" ikinci klibini çektiği "Geceleri Yakıp" ve yakın sanatçı dostu Ebru Gündeş'le düet yaptığı "Kararsın Dünyam" adlı şarkılarıyla öne çıktı.

"Serdar Ortaç'la Hep Beraber" adlı show-yarışma programı ile 2003 yılında "Radyo ve TV Oscarları"nda en iyi show programı ödülünü alan sanatçı televizyonda olan başarısını da kanıtlamış oldu.

2004-07 Çakra ve Mesafe

8. albüm "Beni Unut/Çakra" 12 Mart 2004'te satışa sunuldu. Aynı yılın Ekim ayında da 90'lı yıllarda çıkardığı albümlerin bulunacağı "Serdar Ortaç Klasikleri" albümünü de çıkardı.

Ocak 2005 yılında ise Mavi Ağaç Yayıncılık'tan şiir/anı türünde 2005 yılına kadar yazdığı şiir, şarkı sözü ve anılarından oluşan Bu Şarkılar Kimin İçin kitabını yayımladı.

2005 yılında Serdar Ortaç "Kral TV Video Müzik Ödülleri"nde Pop Müzik En İyi Erkek Sanatçı ödülünü, "Mü-Yap Müzik ödülleri"de ise Yılın En Çok Satan Albümü ödülünü aldı.

9. albüm Mesafe 25 Nisan 2006'da piyasaya sürüldü. Bu albümünde Mustafa Ceceli, Volga Tamöz, Suat Aydoğan, Erdem Kınay gibi isimleri tercih etti. Albümden "Sor", "Dansöz", "En Büyük Aşkım", "Gitme", "Mesafe", "Bebeğim Oldun" ve "Başardın Ağlatmayı" gibi hitler çıktı.

10. albümü "Gold Remix 2007" 2 Nisan 2007'de satışa çıktı. Albümde "Mesafe"deki remixlere yer vermenin yanı sıra, düzenlemesini Mustafa Ceceli'nin yaptığı "Hayret", Volga Tamöz'ün düzenlediği "Garez" ve "İki Kalp" gibi 3 tane yeni şarkıya daha yer verdi. Aynı yılın sonunda 2007 yılında İstanbul'da verdiği konserlerin bir DVD'sini yayınladı.

2008-11: Nefes ve Kara Kedi

Serdar Ortaç'ın "Nefes" adlı 22 Mayıs 2008 yayın tarihli 11. albümü müzik marketlerdeki yerini aldı. Albümde "Şeytan", "Ayrılmam", "Gram", "Heyecan" ve Suat Aydoğan'la düet yaptığı "Sana Değmez", Sultana ile düet yaptığı "Ayrı Gitme" ve Hadise'yle beraber seslendirdiği "Düşman" şarkıları yer aldı. Yedigün sponsorluğunda Türkiye turnesine çıkan Serdar Ortaç Türkiye'nin dört bir yanındaki hayranlarına ulaştı.

13 Mart 2009'da Gold Remix 2009 adlı remix 12. albümü piyasaya çıktı. Bu albümünde de "Nefes" isimli albümündeki remixlerin yanı sıra 4 yeni şarkıya daha yer verdi.

"Kral Tv Video Müzik Ödülleri"nde 2006 yılında "Gitme" ile Yılın Klibi, 2009'da ise Yılın Pop Sanatçısı ve Dijital Satış Diamond ödülünü, "Altın Kelebek Ödülleri"de 2006 yılında Pop Müzik En İyi Erkek Sanatçı ve "Dansöz" ile Yılın Şarkısı, 2009 yılında yeniden Pop Müzik En İyi Erkek Sanatçı ödülünü kazandı. Ayrıca 2007 yılında "Mü-Yap Müzik Ödüllerinde" Mesafe albümü ile Yılın En Çok Satan Albümü ödülünü aldı.

13. albüm olan "Kara Kedi" albümü 14 Mayıs 2010 tarihinde satışa sunuldu. Albümde İskender Paydaş, Suat Aydoğan, Volga Tamöz, Erhan Bayrak, Ionita Constantin, Sadun Ersönmez, Caner Tepecik gibi aranjörlerle çalıştı. "Kara Kedi" albümde "Poşet", "İşim Olmaz", "Mikrop", "Haksızlık", "Yeşil Su" ve "Kolayca" şarkılarına klip çekildi.

14. albüm olan "Gold 2011" 7 Mart 2011 tarihinde yayımlandı. 8 yeni şarkı ve "Kara Kedi" albümündeki 8 şarkının remixine yer veren Ortaç'ın bu albümünden "Elimle" adlı şarkıyı kliplendirdi. İkinci klibini ise Bulgaristan'da "Hile" şarkısına çekti. Albümün son klibi konser görüntülerinden oluşan "Hayat İzi"ne çekildi.

Serdar Ortaç 2010 yılında "Kral Tv Video Müzik Ödülleri"nde Kral Tv&Kral FM Özel Ödülü-Radyolarda En Çok Çalınan Sanatçı ödülüne layık görüldü. 2011 yılında ise "Balkanika TV-Balkan ödülleri"nde Yılın En İyi Erkek Sanatçısı ödülünü aldı.

2012-14: Ray ve Bana Göre Aşk

7 Haziran 2012 tarihinde albüm çıkmadan kısa süre önce kendisine birçok şey kattığını dile getirdiği, kendisini hayata hazırlayan babası Mehmet Ortaç vefat etti. Serdar Ortaç albümde bulunan "Ne Bu Neşe" adlı şarkıyı babasına ithafen okuyacağını dile getirmiştir.

15. albüm olan "Ray", 11 Haziran 2012 tarihinde piyasaya sürüldü. Aranjör kadrosunda Suat Aydoğan, İskender Paydaş, Tolga Kılıç ve Sadun Ersönmez bulunmaktadır. Bu albümde bir ilk olarak yedinci parça olan "Dileğim Aşk"ın aranjesi Serdar Ortaç tarafından yapılmıştır. 16 parça bulunmakla beraber, 10 tanesinin söz ve müziği Serdar Ortaç'a aittir. Albümün ilk klibi, albüm çıkışı öncesi radyolara dağıtımı yapılan "Üzecek Adam Çok" adlı parçasına çekilmiştir. Albümün ikinci video klibi ise "Ne Bu Neşe" isimli şarkıya çekilmiştir; klip Serdar Ortaç'ın konser görüntülerinden oluşmaktadır.

2013 yılında Şubat ayında ise Erdem Kınay'ın proje albümünde bulunan "Yorum Yok" adlı şarkıya klip çekildi. Ayrıca Serdar Ortaç 21 Mart 2013 Perşembe günü başlayan "Popstar 2013" programında Demet Akalın, Bülent Ersoy ve Orhan Gencebay'la birlikte jüri üyeliği yapmıştır.

2014'te 20. Yılına Özel Olarak Hazırladığı 16. stüdyo albümü "Bana Göre Aşk"'ı 26 Mayıs 2014'te yayınlandı. Bu albümde Tolga Kılıç, Murat Yeter, İskender Paydaş, Mert Ekren, Suat Aydoğan gibi sranjörler ile çalılştı. İlk klip Emir Khalilzadeh yönetmenliğinde "Tanrım" şarkısına çekildi.

Albüm çıktıktan kısa süre sonra 6 Haziran 2014'te İrlandalı Chloe Loughnan ile evlendi. Evlendikten kısa bir süre sonra multipl skleroz (MS) hastalığı olduğunu duyurdu. Bir süre hastanede tedavi gördükten sonra sağlık durumu iyiye doğru gitti.

Bu dönem içerisinde "Kral Tv Video Müzik Ödüllerinde" Radyolarda En Çok Çalınan Sanatçı ödülünü, "Balkanika TV - Balkan ödüllerinde" ise Yılın En İyi Erkek Sanatçısı ve Yılın Projesi ödülünü aldı.

2015-günümüz: Çek Elini Kalbimden ve Gıybet

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6 Mayıs 2015 tarihinde 10 şarkılık "Çek Elini Kalbimden" adlı albümünü yayınladı. Albümün ilk klibi çıkış şarkısı olan sözü Serdar Ortaç'a, müziği Flori'ye, arenjesi de Emrah İş ve Nurettin Çolak'a ait olan "Konuş - Çek Elini Kalbimden" adlı şarkıya çekildi. İkinci klibi "Balım" için Bükreş'e giden Serdar Ortaç'a klipte Rumen şarkıcı Otilia eşlik etti. Serdar Ortaç albümün 3. klibi için sözü ve müziği kendisine ait, düzenlemesi ise Volga Tamöz'e ait olan "Nankör" adlı şarkıya Gülşen Aybaba yönetmenliğinde Bodrum'da klip çekti.

Serdar Ortaç 22 Temmuz 2015 tarihinde "Çek Elini Kalbimden" albümünden altı şarkının remix versiyonlarının bulunduğu Serdar Bizi Diskoya Götür adlı albümünü yayımladı. 29 Temmuz'da Bülent Serttaş ile "Haber Gelmiyor Yardan" şarkısına düet yaptı. Aralık ayında ise, 2000'lerin ikinci yarısında tartışmalar yaşadığı Hande Yener ile "İki Deli" şarkısına düet yaptı.

11 Mayıs 2016 günü Gıybet isimli 10 şarkıdan oluşan albümü piyasaya sürüldü. Albümün ilk klibi çıkış şarkısı olan "Gıybet" şarkısına çekildi. Bu albümde Suat Aydoğan, Mert Ekren ve Sadun Ersönmez gibi tecrübeli aranjörlerin yanı sıra Tarık İster, Emrah İş ve Nurettin Çolak gibi yeni dönemin yetenekli isimleriyle de çalıştı. Albümde kendi söz ve bestelerinin yanı sıra Mert Ekren, Ayla Çelik, Suat Aydoğan, Tan Taşçı ve Nurettin Çolak'ın da besteleri yer almakta.

Diskografi

Ana madde: Serdar Ortaç diskografisi

• Aşk İçin (1994)

• Yaz Yağmuru (1996)

• Gecelerin Adamı (1998)

• Bilsem ki (1999)

• Okyanus (2002)

• Çakra (2004)

• Mesafe (2006)

• Nefes (2008)

• Kara Kedi (2010)

• Ray (2012)

• Bana Göre Aşk (2014)

• Çek Elini Kalbimden (2015)

• Serdar Bizi Diskoya Götür (2015)

• Gıybet (2016)

• Cımbız (2017)