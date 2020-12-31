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kimdir kaç yaşında? Yılbaşı Özel konuğu ?

Ekranların sevilen komedi programı 31 Aralık Perşembe günü Yılbaşı Özel konukları arasında yer alıyor. Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konukları arasında yer alan Demirci’nin performansı çok konuşulacak. Televizyon dizilerindeki başarısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken yakışıklı oyuncu kendisi gibi oyuncu olan Hande Soral ile evlidir. Peki ? Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu , nereli?

Giriş Tarihi: 31.12.2020 09:11 Son Güncelleme: 31.12.2020 09:12 ABONE OL
İsmail Demirci kimdir kaç yaşında? Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu İsmail Demirci nereli?

Show TV'nin komedi programı Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu İsmail Demirci sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Birçok dizi ve film projesinde rol alan ünlü oyuncu son olarak Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Kuzey karakteriyle büyük beğeni toplamıştır. Ekranların aranan yüzlerinden İsmail'in hayatına dair tüm detayları haberimizde derledik. Peki İsmail Demirci kimdir? Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu İsmail Demirci kaç yaşında, nereli?

İSMAİL DEMİRCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu olarak gündeme gelen İsmail Demirci, 13 Kasım 1984 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Üniversitede bilgisayar programcılığı okudu ve bilgisayar programcısı olarak mezun oldu. Konservatuvara girmeden önce çok başka işler yaptı.

İSMAİL DEMİRCİ HAYATI!

İsmail Demirci, 13 Kasım 1984 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Üniversitede bilgisayar programcılığı okudu ve bilgisayar programcısı olarak mezun oldu. Konservatuvara girmeden önce çok başka işler yaptı.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 4 yılda mezun oldu.

2012 yılında başrolündeNecati Şaşmaz'ın oynadığı "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisine girerek 'Polat Alemdar'ın adamları arasındaki 'Erkan'ı canlandırdı. Dizide Gürkan Uygun'un canlandırdığıMemati karekterini vurarak öldürdü.

2013 yılında "Ben Onu Çok Sevdim" adlı dizide Mehmet Aslantuğ, Birce Akalay, İdil Fırat, Şemsi İnkaya, Ege Aydan, Kerem Alışık gibi oyuncularla birlikte oynadı.

2014 yılının kasım ayında vizyona girecek "Tut Sözünü" adlı sinema filminde rol aldı.

2014 yılında "Kod Adı Reaksiyon" adlı dizinin başrollerinde Erdal Beşikçioğlu,İbrahim Çelikkol, Selen Soyder, Nehir Erdoğan, İsmail Demirci ve Yurdaer Okur oynadı.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ :

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Kuzey Mollaoğlu) 2019

Çarpışma (Galip) 2018

Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Şehzade Orhan) (2018)

Babamın Günahları (2018) (Reha)

Babaların Babası (2016) (Berk Çetin)

Muhteşem Yüzyıl Kösem (Kemankeş Kara Mustafa Paşa) 2016-2017

Fabrika Kızı (dizi) (Ferhat) 2015

Serçe Sarayı (Ramazan) 2015

Tut Sözünü (Sinema Filmi) 2014

Kod Adı Reaksiyon (Tekin) (TV Dizisi) 2014

Ben Onu Çok Sevdim (Avukat Talat) (TV Dizisi) 2013

Mor Menekşeler (Harun) (TV Dizisi) 2011

Anneler ile Kızları (Sedat) (TV Dizisi) 2011

Türkan (Asistan Doktor Mehmet) (TV Dizisi) 2010

Sessiz Gece (Kısa Film) 2010

Kurtlar Vadisi Pusu (TV Dizisi) 2012 - 2014

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İsmail Demirci kimdir kaç yaşında? Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu İsmail Demirci nereli?
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