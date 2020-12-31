İsmail Demirci kimdir kaç yaşında? Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu İsmail Demirci nereli?

Show TV'nin komedi programı Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu İsmail Demirci sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Birçok dizi ve film projesinde rol alan ünlü oyuncu son olarak Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Kuzey karakteriyle büyük beğeni toplamıştır. Ekranların aranan yüzlerinden İsmail'in hayatına dair tüm detayları haberimizde derledik. Peki İsmail Demirci kimdir? Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu İsmail Demirci kaç yaşında, nereli?

İSMAİL DEMİRCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu olarak gündeme gelen İsmail Demirci, 13 Kasım 1984 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Üniversitede bilgisayar programcılığı okudu ve bilgisayar programcısı olarak mezun oldu. Konservatuvara girmeden önce çok başka işler yaptı.