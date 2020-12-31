İsmail Demirci kimdir kaç yaşında? Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu İsmail Demirci nereli?

Show TV'nin komedi programı Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu İsmail Demirci sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Birçok dizi ve film projesinde rol alan ünlü oyuncu son olarak Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Kuzey karakteriyle büyük beğeni toplamıştır. Ekranların aranan yüzlerinden İsmail'in hayatına dair tüm detayları haberimizde derledik. Peki İsmail Demirci kimdir? Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu İsmail Demirci kaç yaşında, nereli?
Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu olarak gündeme gelen İsmail Demirci, 13 Kasım 1984 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Üniversitede bilgisayar programcılığı okudu ve bilgisayar programcısı olarak mezun oldu. Konservatuvara girmeden önce çok başka işler yaptı.
İsmail Demirci, 13 Kasım 1984 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Üniversitede bilgisayar programcılığı okudu ve bilgisayar programcısı olarak mezun oldu. Konservatuvara girmeden önce çok başka işler yaptı.
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 4 yılda mezun oldu.
2012 yılında başrolündeNecati Şaşmaz'ın oynadığı "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisine girerek 'Polat Alemdar'ın adamları arasındaki 'Erkan'ı canlandırdı. Dizide Gürkan Uygun'un canlandırdığıMemati karekterini vurarak öldürdü.
2013 yılında "Ben Onu Çok Sevdim" adlı dizide Mehmet Aslantuğ, Birce Akalay, İdil Fırat, Şemsi İnkaya, Ege Aydan, Kerem Alışık gibi oyuncularla birlikte oynadı.
2014 yılının kasım ayında vizyona girecek "Tut Sözünü" adlı sinema filminde rol aldı.
2014 yılında "Kod Adı Reaksiyon" adlı dizinin başrollerinde Erdal Beşikçioğlu,İbrahim Çelikkol, Selen Soyder, Nehir Erdoğan, İsmail Demirci ve Yurdaer Okur oynadı.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Kuzey Mollaoğlu) 2019
Çarpışma (Galip) 2018
Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Şehzade Orhan) (2018)
Babamın Günahları (2018) (Reha)
Babaların Babası (2016) (Berk Çetin)
Muhteşem Yüzyıl Kösem (Kemankeş Kara Mustafa Paşa) 2016-2017
Fabrika Kızı (dizi) (Ferhat) 2015
Serçe Sarayı (Ramazan) 2015
Tut Sözünü (Sinema Filmi) 2014
Kod Adı Reaksiyon (Tekin) (TV Dizisi) 2014
Ben Onu Çok Sevdim (Avukat Talat) (TV Dizisi) 2013
Mor Menekşeler (Harun) (TV Dizisi) 2011
Anneler ile Kızları (Sedat) (TV Dizisi) 2011
Türkan (Asistan Doktor Mehmet) (TV Dizisi) 2010
Sessiz Gece (Kısa Film) 2010
Kurtlar Vadisi Pusu (TV Dizisi) 2012 - 2014