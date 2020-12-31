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Japonya'da hayvanat bahçesinin 2010'da Güney Kore'den aldığı iki sırtlan 4 yıl boyunca çiftleşmeyince ilginç gerçek ortaya çıktı!

Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması şimdi atv'de! Az önce 'na sorulan Japonya'da hayvanat bahçesinin 2010'da Güney Kore'den üretmek için aldığı iki sırtlan, 4 yıl boyunca çiftleşemeyince 2014'te durum araştırılıp hangisi fark edilmiştir? sorusu izleyiciler için merak konusu oldu. Peki, Japonya'da hayvanat bahçesinin 2010'da Güney Kore'den üretmek için aldığı iki sırtlan, 4 yıl boyunca çiftleşemeyince 2014'te durum araştırılıp hangisi fark edilmiştir? sorusunun cevabı ne? İşte, Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümünde az önce sorulan soru...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 22:41 Son Güncelleme: 31.12.2020 22:43 ABONE OL
Japonya'da hayvanat bahçesinin 2010'da Güney Kore'den aldığı iki sırtlan 4 yıl boyunca çiftleşmeyince ilginç gerçek ortaya çıktı!

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile şu anda atv'de! 90'lar rüzgarıyla ekranlara gelen Milyoner'de az önce sorulan Japonya'da hayvanat bahçesinin 2010'da Güney Kore'den üretmek için aldığı iki sırtlan, 4 yıl boyunca çiftleşemeyince 2014'te durum araştırılıp hangisi fark edilmiştir? sorusu, izleyiciler için merak konusu oldu. Serdar Ortaç, Emel Müftüoğlu, Burak Kut'un 1 milyonluk ödül için ter dökeceği yarışmada heyecan dorukta. Peki, Japonya'da hayvanat bahçesinin 2010'da Güney Kore'den üretmek için aldığı iki sırtlan, 4 yıl boyunca çiftleşemeyince 2014'te durum araştırılıp hangisi fark edilmiştir? sorusunun cevabı nedir?

İşte, doğru cevap!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümünde Emel Müftüoğlu'na yöneltilen sorunun cevabını izleyenler merak etti.

Japonya'da hayvanat bahçesinin 2010'da Güney Kore'den üretmek için aldığı iki sırtlan, 4 yıl boyunca çiftleşemeyince 2014'te durum araştırılıp hangisi fark edilmiştir?

Cevap: B) İkii sırtlanın da erkek olduğu ortaya çıkmıştır

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Japonya'da hayvanat bahçesinin 2010'da Güney Kore'den aldığı iki sırtlan 4 yıl boyunca çiftleşmeyince ilginç gerçek ortaya çıktı!
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