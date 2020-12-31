Japonya'da hayvanat bahçesinin 2010'da Güney Kore'den aldığı iki sırtlan 4 yıl boyunca çiftleşmeyince ilginç gerçek ortaya çıktı!

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile şu anda atv'de! 90'lar rüzgarıyla ekranlara gelen Milyoner'de az önce sorulan Japonya'da hayvanat bahçesinin 2010'da Güney Kore'den üretmek için aldığı iki sırtlan, 4 yıl boyunca çiftleşemeyince 2014'te durum araştırılıp hangisi fark edilmiştir? sorusu, izleyiciler için merak konusu oldu. Serdar Ortaç, Emel Müftüoğlu, Burak Kut'un 1 milyonluk ödül için ter dökeceği yarışmada heyecan dorukta. Peki, Japonya'da hayvanat bahçesinin 2010'da Güney Kore'den üretmek için aldığı iki sırtlan, 4 yıl boyunca çiftleşemeyince 2014'te durum araştırılıp hangisi fark edilmiştir? sorusunun cevabı nedir?

İşte, doğru cevap!