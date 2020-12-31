Kalk Gidelim final mi, bitiyor mu? Final fragmanı yayınlandı! Kalk Gidelim neden final yapıyor?

Ekranların sevilen dizisi Kalk Gidelim final kararı ile izleyicilerini oldukça üzdü. Bu akşam 135.son bölümü ile ekranlara gelecek olan yapımda Gülşen, Göksel ve Kubat'ın sahnesi damga vuracak. Başrollerinde güzel oyuncu Ufuk Özkan, Mehtap Bayri gibi birçok ünlü ismi barındıran kadrosu ile dikkatleri çeken yapım yayınladığı fragman ile ekranlara veda edeceğini resmen duyurdu. Peki, Kalk Gidelim final mi, neden bitiyor? Kalk Gidelim neden final yapıyor?
Kalk Gidelim final bölümü bu akşam TRT1'de ekrana gelecek. Dizinin yapımcılığını yürüten Eyüp Üstün, Kalk Gidelim'in final kararının nedenini açıkladı. Üstün, Kalk Gidelim finaliyle alakalı Hem oyuncu kadromuz, hem de teknik ekibimiz yaklaşık 4 senedir ailelerinden uzakta yaşıyorlar. Pandemi döneminin de etkisiyle İstanbul'a gidiş-gelişleri de sınırlandırmak durumunda kaldık ifadelerini kullandı.
Kalk Gidelim final bölümü ile 31 Aralık Perşembe akşamı ekranda olacak. 135.bölüm ise final olarak belirlendi. Kalk Gidelim dizisi 31 Aralık Perşembe günü yayınlanacak final bölümü ile veda ediyor.
Kalk Gidelim' in 31 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelecek olan final bölümüne birbirinden ünlü isimler konuk olacak.
Dizinin yapımcılığını yürüten Eyüp Üstün, Kalk Gidelim'in final kararının nedenini açıkladı. Üstün, ''Hem oyuncu kadromuz, hem de teknik ekibimiz yaklaşık 4 senedir ailelerinden uzakta yaşıyorlar. Pandemi döneminin de etkisiyle İstanbul'a gidiş-gelişleri de sınırlandırmak durumunda kaldık.
Bu süreçte hem fiziki, hem de psikolojik olarak daha çok yorulan ekibimizi ailelerine kavuşturmanın iyi olacağını düşündük. Projemizi en güzel şekilde sonlandırmak üzere Yılbaşı akşamı ekrana gelecek olan 135. Bölümde bize yakışan en yüksek enerjimizle seyircimize veda edeceğiz. Kanalımız TRT1'e, tüm ekibimize ve seyircimize teşekkür ediyorum." ifadesine yer verdi.
Seyfettin evde tek başınayken evin içinde Gülşen'i görür. Sevda'ya ve Hatice'ye durumu anlattığında hayal gördüğü düşünürler. Seyfettin' in kafası karışmıştır. Şekerinin yükseldiğini düşünür.
Muğla'da Mr. Adam ve avukatlarından ibraname almakta olan Mustafa Ali Nurcan'ı Halim'i ve Badegül' ü birlikte Muğla'da görür. Durumdan kuşkulanır ve onları takibe başlar. Muayenehaneye giden Halim ve Badegül, Doktorun kendileri için İstabul'da yepyeni bir klinik tedavi yöntemi bulduğunu öğrence sevinçten havalara uçar. Nurcanların peşinden muayenehaneye gelen Mumu da aynı anda Nurcan'ın hamile olduğunu orda öğrenir ve orta bayram yerine döner.
Halim ve Badegül, Şakir ve Dudu ile kırk uçurmasından dönerler. Hatice İse Çayırdere' den iki büyük sürpriz getirmiştir. Birisi torunu İpek... İkinci sürpriz ise Nuriye'nin Çayırdere' den gönderdiği, içinde artık giymedikleri eşyaların olduğu bohçadır. Bohçada çıkan ayakkabılarda tam bir sürpriz yaşanır.
Kubat köye geldiğinde Göksel'le karşılaşır ve onu da alarak köylülerle tanıştırmak üzere meydana götürür. Sanatçılar mini konser verirlerken yetişen Mumu ile Seyfettin'de onlara katılır ve Seyfettin iki sanatçıyı da yılbaşı gecesi köyde konser vermeleri için ikna eder.
Seyfettin akşam evde konser organizasyonunu anlatırken Samim ve Yasemin ortamın duygusallaşmasına neden olur. Yasemin "bir gün sonra yılbaşı, babam beni Malatya'ya götürecek. Bir daha sizi göremeyebilirim. Beni unutmayın sakın" konulu bir konuşma yapar. Bunu üzerine Seyfettin "kolay kolay salmayız seni, sen ne yap yap yarın akşam meydanda yapılacak şenliklere babanı getir, onu gelmeye ikna et, berisini bana bırak, açık net" der.
Yılbaşı gecesi gelip çatmıştır. Sanatçılar hazırlanırken Badegül ve Nurcan bir şarkı söyler ardından Göksel sahneye çıkar. O bitince sahne değişirken Kelle İsmail gaza gelir çıkar bir şarkı da o söyler. Ardından Kubat sahneye çıkar. Sahne değişirken Sadık' sız olmaz derler. Sadık da bir şarkı söyler. En son Gülşen çıkar. Konserinin son parçasından önce Dal, Sırfbaş, Kütük ve Zeytin ailelerini sahneye alır.