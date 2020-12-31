Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümü ile atv'de! Serdar Ortaç, Emel ve Burak 1 milyon TL'lik soruyu açacak mı?

2021 için geri sayım bu gece bitiyor! Koronavirüs salgını gölgesinde geçecek olan yılbaşı akşamında, dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Milyoner'de renkli simalar yarışacak! Kim Milyoner Olmak İster, her sene olduğu gibi bu yılbaşında da nefes kesen bir bölüm ile ekranlara gelecek. Ünlü sanatçıların yarışacağı Milyoner'de, arışmacılar 90'lı yılların efsane isimleri olacak. Bu isimler arasında, Serdar Ortaç, Emel Müftüoğlu ve Burak Kut yer alıyor. Peki, bu akşamki bölümde yarışmacılar 1 milyon TL değerindeki soruyu açabilecek mi?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL

2021'e başta sağlık olmak üzere güzel temennilerle girmek için bu yılbaşında, "Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı özel bölümüne 90'lara damga vuran değerli sanatçılar Serdar Ortaç, Burak Kut ve Emel Müftüoğlu konuk olacak.