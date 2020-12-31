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yılbaşı özel bölümü ile 'de! , ve Burak 1 milyon TL'lik soruyu açacak mı?

Yılbaşı heyecanı bu akşam 'de! , izleyenleri ekranlara kilitleyecek yılbaşı özel bölümü ile 'de olacak. 90'lı yıllarda çıkış yapan efsane sanatçıların yarışacağı bu özel bölümde hangi sanatçı kaçıncı soruya kadar gelecek? Yarışmaya katılan efsaneler arasında , Müftüoğlu ve yer alıyor. Peki, Serdar Ortaç, ve Burak Kut Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL değerindeki soruyu açabilecek mi? İşte, ünlü isimlerin katılacağı yarışma hakkında detaylar ve özel bölüm tanıtımları...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 17:09 Son Güncelleme: 31.12.2020 17:15 ABONE OL
Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümü ile atv'de! Serdar Ortaç, Emel ve Burak 1 milyon TL'lik soruyu açacak mı?

2021 için geri sayım bu gece bitiyor! Koronavirüs salgını gölgesinde geçecek olan yılbaşı akşamında, dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması 'de renkli simalar yarışacak! , her sene olduğu gibi bu yılbaşında da nefes kesen bir bölüm ile ekranlara gelecek. Ünlü sanatçıların yarışacağı Milyoner'de, arışmacılar 90'lı yılların efsane isimleri olacak. Bu isimler arasında, , Müftüoğlu ve yer alıyor. Peki, bu akşamki bölümde yarışmacılar 1 milyon TL değerindeki soruyu açabilecek mi?

Efsane isimler yarışıyor! Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel Bölümü Tanıtımı | Video

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL

2021'e başta sağlık olmak üzere güzel temennilerle girmek için bu yılbaşında, "Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı özel bölümüne 90'lara damga vuran değerli sanatçılar Serdar Ortaç, Burak Kut ve konuk olacak.

Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümü ile atv'de! Serdar Ortaç, Emel ve Burak 1 milyon TL'lik soruyu açacak mı?

Hepimizin evde geçireceği bu yılbaşı gecesinde, sevilen sanatçılar Çocuk Esirgeme Kurumu için yarışmacı koltuğunda otururken, yıllar geçse de dillerden düşmeyen şarkılarıyla ekranlarını şenlendirecekler.

Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümü ile atv'de! Serdar Ortaç, Emel ve Burak 1 milyon TL'lik soruyu açacak mı?

Emel Müftüoğlu Yılbaşı Özel Kim Milyoner Olmak İster'de! 1 milyon TL'yi görebilecek mi? | Video

Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümü ile atv'de! Serdar Ortaç, Emel ve Burak 1 milyon TL'lik soruyu açacak mı?

Yılbaşında Burak Kut atv ekranlarında! 'Kim Milyoner Olmak İster' Yılbaşı Özel Bölümü tanıtımı | Video

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Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümü ile atv'de! Serdar Ortaç, Emel ve Burak 1 milyon TL'lik soruyu açacak mı?
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