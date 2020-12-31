Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman 40. Son bölümde Kayı Obası yeni Bey'ini seçti!

Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı için sabah saatlerinden itibaren araştırmalar hız kazandı. Yapımın bu haftaki bölümünde birbirinden heyecanlı dakikalar yaşanırken kayı boyu Ertuğrul Gazi'nin ölümü sonrası yeni beyini seçmek üzere toyda toplandı. Dündar Bey ve Gündüz Bey arasında ipler iyice gerilirken Kayı Obası'nın yeni beyi Osman oldu. Öte yandan dizinin sıkı takipçileri Kuruluş Osman son bölüm izle ekranını sorgulamaya başladı. İşte Atv aracılığı ile Kuruluş Osman 40. Son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar…
KURULUŞ OSMAN 40. SON BÖLÜMDE BEYLİK TOYUNDA İPLER GERİLDİ!
Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 40. Son bölümünde flaş gelişmeler izleyenleri ekran başına kilitledi. Dizinin bu bölümünde yeni bey seçildikten sonra huzura kavuşan kayı obasında bu kez Flatyos'un kaçışı geceye damga vurdu…
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KURULUŞ OSMAN 40. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kayı Obası'nın yeni beyini seçmek üzere kurulacak toya hazırlanırken, Dündar Bey bazı beyleri altınla kandırıp tarafına çeker. Osman, amcasının oyununu bozmayı başarıp Bey seçilirken, bu gelişme uç bölgesinde büyük coşkuyla karşılanır. Osman Bey'in, Bey olması üzerine köşeye sıkıştığını düşünen Nikola, sürpriz bir destekle yeniden güç kazanır. Dündar Bey, Toy'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından yeni çareler ararken; Savcı Bey kendisini desteklediğini sandığı amcasının oyunu karşısında öfkelidir.
Müslüman olmaya karar veren Targun Hatun ise Osman Bey'i elde edebilmek için yeni bir plan kurar. Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey'in ilk icraatı ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'in oyununu nasıl bozacak? Dündar Bey, beylik sevdasından vazgeçecek mi? Savcı Bey, yaşadığı hayal kırıklığının ardından nasıl bir hamle yapacak? Nikola, Osman Bey'in Kayıların başına geçmesine nasıl karşılık verecek? Targun Hatun, Osman Bey'e duygularına gem vurabilecek mi? Flatyos, Kayı Obası'ndan kaçabilecek mi?