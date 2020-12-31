Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman 40. Son bölümde Kayı Obası yeni Bey'ini seçti!

Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı için sabah saatlerinden itibaren araştırmalar hız kazandı. Yapımın bu haftaki bölümünde birbirinden heyecanlı dakikalar yaşanırken kayı boyu Ertuğrul Gazi'nin ölümü sonrası yeni beyini seçmek üzere toyda toplandı. Dündar Bey ve Gündüz Bey arasında ipler iyice gerilirken Kayı Obası'nın yeni beyi Osman oldu. Öte yandan dizinin sıkı takipçileri Kuruluş Osman son bölüm izle ekranını sorgulamaya başladı. İşte Atv aracılığı ile Kuruluş Osman 40. Son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar…

KURULUŞ OSMAN 40. SON BÖLÜMDE BEYLİK TOYUNDA İPLER GERİLDİ!

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 40. Son bölümünde flaş gelişmeler izleyenleri ekran başına kilitledi. Dizinin bu bölümünde yeni bey seçildikten sonra huzura kavuşan kayı obasında bu kez Flatyos'un kaçışı geceye damga vurdu…