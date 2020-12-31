Bu akşam ATV ekranlarına gelecek olan Maide'nin Altın Günü filmi için geri sayım başladı. 2017 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda Caner Özyurtlu oturuyor. Komedi türünde olan filmin başrollerinde Ezgi Mola, Mesut Can Tomay, Hilmi Özçelik gibi isimler yer alıyor. Maide karakterinin eğlenceli hikayesinin anlatıldığı filmin detayları merak edilmeye başlandı. Beyazperdeden sonra televizyon ekranlarına gelecek olan Maide'nin Altın Günü filmi nerede çekildi? Maide'nin Altın Günü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ FİLMİ KONUSU NE?

Maide, titiz mi titiz, marifetli mi marifetli bir ev kadınıdır. Mahallenin en havalı altın günlerini yapmasıyla meşhurdur. Kısırları, börekleri, eğlencesi dillere destandır. Altın günlerinden birinde Maide'nin aile yadigârı gerdanlığı çalınır. Gerdanlığı bulmak için İstanbul dışından gelen ergen yeğeni Yağmur ile bir liste yaparlar. Güne gelen kadınların tek tek peşine düşecekleri bu macerada başlarına birbirinden komik olaylar gelecektir.



MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Maide'nin Altın Günü filmi çekimleri Sarıyer ve Kozyatağı'nda gerçekleşti.

MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Yapım Yılı : 2017

Yönetmen : Caner Özyurtlu

Türü : Komedi

Oyuncular :Ezgi Mola, Mesut Can Tomay, Hilmi Özçelik, Gülhan Tekin, Demet Gül