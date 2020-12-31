MasterChef neden yok? 31 Aralık 2020 MasterChef yeni bölüm neden yok, ne zaman verilecek?

31 ARALIK PERŞEMBE MASTERCEHEF NEDEN YOK?

Acun Medya'nın en sevilen yapımlarından olan fenomen yemek yarışması Masterchef Türkiye hız kesmeden yeni bölümlerine devam ediyor. Yarışmanı büyük finaline sayılı günler kaldı. Son üçe kalan isimler ise Barbaros, Emir ve Serhat oldu.

TV8 ekranlarında haftanın 5 ayrı gününde izleyici karşısına çıkan programın 31 Aralık perşembe akşamına ait tanıtım filmi yayınlandı. Ancak bu akşam Masterchef'in fragmanı yayınlamasına rağmen ekranlara gelmemesi merak edildi. Acun Ilıcalı son dakika sır gibi sakladığı fenomen program "O Ses Türkiye" yılbaşı özel bölümüyle yayın akışını alt üst etti. Kanal tarafından "Masterchef" yarışması rutin şekilde devam edecekmiş gibi gösterildi fakat 31 Aralık günü için sürpriz olarak "O Ses Türkiye" ekranlarda yer alacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Masterchef hız kesmeden yeni bölümlerine devam edecek. Yılbaşı özel programıyla yayın akışında değişiklik yaşanan yarışmanın yeni bölümü 31 Aralık perşembe günü yayınlanmadı. Yeni bölümünün ne zaman olacağı merak ediliyor. Masterchef yeni bölümü, 2 Ocak 2021 tarihinde heyecanla bekleyen izleyici karşısında olacak...