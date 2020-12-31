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konusu ne? oyuncuları kimler?

Bu akşam ekrana gelecek olan komedi türündeki konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 2004 yılında vizyona giren yapım gerçek bir Unkapanı hikayesidir. Vizyona girdiği ilk yıllarda büyük ilgi gören yapımda renkler ve müzik başarılı oyuncu seçimiyle sunularak kendi içinde bir dramı ve komediyi barındırır. Akşam saatlerine doğru film ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki Neredesin Firuze konusu ne? oyuncuları kimler?

Giriş Tarihi: 31.12.2020 15:47 ABONE OL
Neredesin Firuze konusu ne? Neredesin Firuze filmi oyuncuları kimler?

Türk sinema filmlerinin sevilen yapımlarından Neredesin Firuze bu akşam televizyonda yayınlanacak. Komedi türündeki filmde Hayri ve Orhan piyasaya sürdükleri başarısız kasetler sonucu borç batağında olan iki prodüktördür. İstanbul Plakçılar Çarşısında borçlu olmadıkları kimse kalmamıştır. Gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki Neredesin Firuze konusu ne? Neredesin Firuze filmi oyuncuları kimler?

NEREDESİN FİRUZE KONUSU NE?

"Neredesin Firuze" gerçek bir Unkapanı hikayesidir. Günümüzde tamamen çökmüş olan CD-kaset piyasasının bir zamanlar altın devrini yaşadığı günlerin artık yavaş yavaş geride kalmaya yüz tuttuğu günlerin habercisi verimsiz günlerde geçen film, müzik piyasasında pek başarılı olamayan ve bu sebeple de nihayet bir borç yığını içine düşen Hayri ve Osman'ın hikayesine odaklanır. Bir çıkış yolu arayışı içerisinde, Sansar adlı menajerin önerdiği bir sözde genç yeteneğe ulaşmaya çalışırlar. Bu genç yetenek Ferhat o sırada Almanya'da yaşamaktadır. Kendisinin sesini telefonda dinleyerek çok beğenen ikili, hemen plan yaparlar. Ferhat ülkeye geldiğinde onunla yapacakları kaset üzerinden kazanacakları para ile borçlarını ödeyeceklerdir. Ferhat geldikten sonra ortaya bir de zengin bir kadın çıkar. Gizemli Firuze, Ferhat'ı çok beğenir ve ona yatırım yapmak istediğini söyler...

NEREDESİN FİRUZE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ferhat Can rolünde Özcan Deniz

Melek rolünde Şebnem Dönmez

Hayri Kalıpçı rolünde Haluk Bilginer

Firuze rolünde Demet Akbağ

Orhan rolünde Cem Özer

Seyfi rolünde Ruhi Sarı

Sibel rolünde Janset

Melih rolünde Ragıp Savaş

Sunucu rolünde Erol Büyükburç

Hamit Hayran ve Tanju Gürsoy rollerinde Ata Demirer

Hoca rolünde Hamdi Alkan

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Neredesin Firuze konusu ne? Neredesin Firuze filmi oyuncuları kimler?
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