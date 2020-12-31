Türk sinema filmlerinin sevilen yapımlarından Neredesin Firuze bu akşam televizyonda yayınlanacak. Komedi türündeki filmde Hayri ve Orhan piyasaya sürdükleri başarısız kasetler sonucu borç batağında olan iki prodüktördür. İstanbul Plakçılar Çarşısında borçlu olmadıkları kimse kalmamıştır. Gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki Neredesin Firuze konusu ne? Neredesin Firuze filmi oyuncuları kimler?
"Neredesin Firuze" gerçek bir Unkapanı hikayesidir. Günümüzde tamamen çökmüş olan CD-kaset piyasasının bir zamanlar altın devrini yaşadığı günlerin artık yavaş yavaş geride kalmaya yüz tuttuğu günlerin habercisi verimsiz günlerde geçen film, müzik piyasasında pek başarılı olamayan ve bu sebeple de nihayet bir borç yığını içine düşen Hayri ve Osman'ın hikayesine odaklanır. Bir çıkış yolu arayışı içerisinde, Sansar adlı menajerin önerdiği bir sözde genç yeteneğe ulaşmaya çalışırlar. Bu genç yetenek Ferhat o sırada Almanya'da yaşamaktadır. Kendisinin sesini telefonda dinleyerek çok beğenen ikili, hemen plan yaparlar. Ferhat ülkeye geldiğinde onunla yapacakları kaset üzerinden kazanacakları para ile borçlarını ödeyeceklerdir. Ferhat geldikten sonra ortaya bir de zengin bir kadın çıkar. Gizemli Firuze, Ferhat'ı çok beğenir ve ona yatırım yapmak istediğini söyler...
Ferhat Can rolünde Özcan Deniz
Melek rolünde Şebnem Dönmez
Hayri Kalıpçı rolünde Haluk Bilginer
Firuze rolünde Demet Akbağ
Orhan rolünde Cem Özer
Seyfi rolünde Ruhi Sarı
Sibel rolünde Janset
Melih rolünde Ragıp Savaş
Sunucu rolünde Erol Büyükburç
Hamit Hayran ve Tanju Gürsoy rollerinde Ata Demirer
Hoca rolünde Hamdi Alkan