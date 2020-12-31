Türk sinema filmlerinin sevilen yapımlarından Neredesin Firuze bu akşam televizyonda yayınlanacak. Komedi türündeki filmde Hayri ve Orhan piyasaya sürdükleri başarısız kasetler sonucu borç batağında olan iki prodüktördür. İstanbul Plakçılar Çarşısında borçlu olmadıkları kimse kalmamıştır. Gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki Neredesin Firuze konusu ne? Neredesin Firuze filmi oyuncuları kimler?

NEREDESİN FİRUZE KONUSU NE?

"Neredesin Firuze" gerçek bir Unkapanı hikayesidir. Günümüzde tamamen çökmüş olan CD-kaset piyasasının bir zamanlar altın devrini yaşadığı günlerin artık yavaş yavaş geride kalmaya yüz tuttuğu günlerin habercisi verimsiz günlerde geçen film, müzik piyasasında pek başarılı olamayan ve bu sebeple de nihayet bir borç yığını içine düşen Hayri ve Osman'ın hikayesine odaklanır. Bir çıkış yolu arayışı içerisinde, Sansar adlı menajerin önerdiği bir sözde genç yeteneğe ulaşmaya çalışırlar. Bu genç yetenek Ferhat o sırada Almanya'da yaşamaktadır. Kendisinin sesini telefonda dinleyerek çok beğenen ikili, hemen plan yaparlar. Ferhat ülkeye geldiğinde onunla yapacakları kaset üzerinden kazanacakları para ile borçlarını ödeyeceklerdir. Ferhat geldikten sonra ortaya bir de zengin bir kadın çıkar. Gizemli Firuze, Ferhat'ı çok beğenir ve ona yatırım yapmak istediğini söyler...

NEREDESİN FİRUZE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ferhat Can rolünde Özcan Deniz

Melek rolünde Şebnem Dönmez

Hayri Kalıpçı rolünde Haluk Bilginer

Firuze rolünde Demet Akbağ

Orhan rolünde Cem Özer

Seyfi rolünde Ruhi Sarı

Sibel rolünde Janset

Melih rolünde Ragıp Savaş

Sunucu rolünde Erol Büyükburç

Hamit Hayran ve Tanju Gürsoy rollerinde Ata Demirer

Hoca rolünde Hamdi Alkan